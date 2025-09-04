GST घटने के बाद इतनी सस्ती हो जाएंगी टाटा और मारुति की ये पॉपुलर कारें, देखें इन 15 कारों पर बचत

GST Rate on Car: देश में छोटी और मिडिल क्लास कारें खरीदना अब और सस्ता हो गया है। सरकार ने ऑटोमोबाइल पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। GST काउंसिल ने छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर टैक्स कम किया है। नया GST स्लैब 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा टाटा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों की पॉपुलर छोटी कारों को होगा।