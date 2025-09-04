Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

GST घटने के बाद इतनी सस्ती हो जाएंगी टाटा और मारुति की ये पॉपुलर कारें, देखें इन 15 कारों पर बचत

GST Rate on Car: भारत में कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। 22 सितंबर 2025 से टाटा नेक्सन, टाटा पंच, मारुति स्विफ्ट, ऑल्टो K10, वैगनआर जैसी छोटी कारें सस्ती होंगी। जानें किस पर पर कितनी हो सकती है बचत?

भारत

Rahul Yadav

Sep 04, 2025

GST Rate on Car
GST Rate on Car Tata Nexon Maruti Swift Alto K10 and More Become Cheaper (Image: Tata &amp; Maruti)

GST Rate on Car: देश में छोटी और मिडिल क्लास कारें खरीदना अब और सस्ता हो गया है। सरकार ने ऑटोमोबाइल पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। GST काउंसिल ने छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर टैक्स कम किया है। नया GST स्लैब 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा टाटा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों की पॉपुलर छोटी कारों को होगा।

GST में कटौती लेकिन ये हैं शर्तें

छोटी कारों पर GST की दर घटाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।

  • पेट्रोल और CNG इंजन वाली कारों का इंजन 1200cc या उससे कम होना चाहिए।
  • डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों का इंजन 1500cc या उससे कम होना चाहिए।
  • कार की लंबाई 4 मीटर या उससे कम होनी चाहिए।

इस प्रकार सरकार ने छोटे और मिडिल क्लास कारों को टैक्स में राहत दी है जिससे आम ग्राहकों की जेब पर असर कम होगा।

टाटा मोटर्स की छोटी कारों पर असर

टाटा मोटर्स की लोकप्रिय छोटी कारों जैसे टियागो, पंच, टिगोर, अल्ट्रोज और नेक्सन SUV इस GST कटौती के दायरे में आती हैं। इससे इन कारों की कीमतों में हजारों रुपए की बचत होगी। उदाहरण के लिए, टियागो की कीमत में लगभग 50,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इसी तरह पंच और नेक्सन SUV पर भी करीब 60,000 रुपये से 80,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा।

मारुति सुजुकी की छोटी कारों पर असर

मारुति सुजुकी की छोटी कारों पर भी GST कटौती का सीधा असर होगा। कंपनी के ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, ईको, वैगनआर, इग्निस, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर और फ्रोंक्स मॉडल छोटे इंजन और लंबाई के पैमानों में फिट बैठते हैं। इन कारों पर भी हजारों रुपए की बचत होगी। उदाहरण के लिए, ऑल्टो K10 पर लगभग 42,000 रुपये और फ्रोंक्स पर 75,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

GST कटौती से ग्राहकों को सीधे लाभ होगा। छोटी और मिडिल क्लास कारों की कीमतें कम होने से न केवल बिक्री बढ़ेगी, बल्कि वाहन खरीदने वालों की जेब पर भी राहत आएगी। टाटा और मारुति सुजुकी दोनों की लोकप्रिय कारें इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी।

मॉडल एक्स-शोरूम कीमतपहले टैक्स (28% GST)अब टैक्स (18% GST)संभावित बचत
टाटा टियागो4,99,990 रुपये1,39,997 रुपये89,998 रुपये49,999 रुपये
टाटा पंच5,99,900 रुपये1,69,971 रुपये1,09,981 रुपये59,990 रुपये
टाटा टिगोर5,99,990 रुपये1,69,997 रुपये1,09,998 रुपये59,999 रुपये
टाटा अल्ट्रोज6,89,000 रुपये1,94,810 रुपये1,25,910 रुपये68,900 रुपये
टाटा नेक्सन7,99,990 रुपये2,26,997 रुपये1,46,998 रुपये79,999 रुपये
मारुति ऑल्टो K104,23,000 रुपये1,17,669 रुपये77,370 रुपये40,299 रुपये
मारुति एस-प्रेसो4,26,500 रुपये1,18,684 रुपये78,035 रुपये40,649 रुपये
मारुति सेलेरियो5,64,000 रुपये1,58,560 रुपये1,01,160 रुपये57,400 रुपये
मारुति ईको5,69,500 रुपये1,60,155 रुपये1,03,205 रुपये56,950 रुपये
मारुति वैगनआर5,78,500 रुपये1,62,765 रुपये1,04,915 रुपये57,850 रुपये
मारुति इग्निस5,85,000 रुपये1,64,650 रुपये1,06,150 रुपये58,500 रुपये
मारुति स्विफ्ट6,49,000 रुपये1,83,210 रुपये1,18,310 रुपये64,900 रुपये
मारुति बलेनो6,74,000 रुपये1,90,460 रुपये1,23,060 रुपये67,400 रुपये
मारुति डिजायर6,83,999 रुपये1,93,359 रुपये1,24,959 रुपये68,400 रुपये
मारुति फ्रोंक्स7,58,500 रुपये2,14,964 रुपये1,39,115 रुपये75,849 रुपये

