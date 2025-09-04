GST घटने के बाद इतनी सस्ती हो जाएंगी टाटा और मारुति की ये पॉपुलर कारें, देखें इन 15 कारों पर बचत

GST Rate on Car: देश में छोटी और मिडिल क्लास कारें खरीदना अब और सस्ता हो गया है। सरकार ने ऑटोमोबाइल पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। GST काउंसिल ने छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर टैक्स कम किया है। नया GST स्लैब 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा टाटा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों की पॉपुलर छोटी कारों को होगा।
छोटी कारों पर GST की दर घटाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।
इस प्रकार सरकार ने छोटे और मिडिल क्लास कारों को टैक्स में राहत दी है जिससे आम ग्राहकों की जेब पर असर कम होगा।
टाटा मोटर्स की लोकप्रिय छोटी कारों जैसे टियागो, पंच, टिगोर, अल्ट्रोज और नेक्सन SUV इस GST कटौती के दायरे में आती हैं। इससे इन कारों की कीमतों में हजारों रुपए की बचत होगी। उदाहरण के लिए, टियागो की कीमत में लगभग 50,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इसी तरह पंच और नेक्सन SUV पर भी करीब 60,000 रुपये से 80,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा।
मारुति सुजुकी की छोटी कारों पर भी GST कटौती का सीधा असर होगा। कंपनी के ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, ईको, वैगनआर, इग्निस, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर और फ्रोंक्स मॉडल छोटे इंजन और लंबाई के पैमानों में फिट बैठते हैं। इन कारों पर भी हजारों रुपए की बचत होगी। उदाहरण के लिए, ऑल्टो K10 पर लगभग 42,000 रुपये और फ्रोंक्स पर 75,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।
GST कटौती से ग्राहकों को सीधे लाभ होगा। छोटी और मिडिल क्लास कारों की कीमतें कम होने से न केवल बिक्री बढ़ेगी, बल्कि वाहन खरीदने वालों की जेब पर भी राहत आएगी। टाटा और मारुति सुजुकी दोनों की लोकप्रिय कारें इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी।
|मॉडल
|एक्स-शोरूम कीमत
|पहले टैक्स (28% GST)
|अब टैक्स (18% GST)
|संभावित बचत
|टाटा टियागो
|4,99,990 रुपये
|1,39,997 रुपये
|89,998 रुपये
|49,999 रुपये
|टाटा पंच
|5,99,900 रुपये
|1,69,971 रुपये
|1,09,981 रुपये
|59,990 रुपये
|टाटा टिगोर
|5,99,990 रुपये
|1,69,997 रुपये
|1,09,998 रुपये
|59,999 रुपये
|टाटा अल्ट्रोज
|6,89,000 रुपये
|1,94,810 रुपये
|1,25,910 रुपये
|68,900 रुपये
|टाटा नेक्सन
|7,99,990 रुपये
|2,26,997 रुपये
|1,46,998 रुपये
|79,999 रुपये
|मारुति ऑल्टो K10
|4,23,000 रुपये
|1,17,669 रुपये
|77,370 रुपये
|40,299 रुपये
|मारुति एस-प्रेसो
|4,26,500 रुपये
|1,18,684 रुपये
|78,035 रुपये
|40,649 रुपये
|मारुति सेलेरियो
|5,64,000 रुपये
|1,58,560 रुपये
|1,01,160 रुपये
|57,400 रुपये
|मारुति ईको
|5,69,500 रुपये
|1,60,155 रुपये
|1,03,205 रुपये
|56,950 रुपये
|मारुति वैगनआर
|5,78,500 रुपये
|1,62,765 रुपये
|1,04,915 रुपये
|57,850 रुपये
|मारुति इग्निस
|5,85,000 रुपये
|1,64,650 रुपये
|1,06,150 रुपये
|58,500 रुपये
|मारुति स्विफ्ट
|6,49,000 रुपये
|1,83,210 रुपये
|1,18,310 रुपये
|64,900 रुपये
|मारुति बलेनो
|6,74,000 रुपये
|1,90,460 रुपये
|1,23,060 रुपये
|67,400 रुपये
|मारुति डिजायर
|6,83,999 रुपये
|1,93,359 रुपये
|1,24,959 रुपये
|68,400 रुपये
|मारुति फ्रोंक्स
|7,58,500 रुपये
|2,14,964 रुपये
|1,39,115 रुपये
|75,849 रुपये