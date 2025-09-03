भारत में पेश हुई नई Maruti Victoris SUV, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

मारुति सुजुकी Victoris को दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया गया है। पहला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 103 हॉर्सपावर और 139 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। खास बात यह है कि इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का विकल्प भी मिलता है जबकि ऑटोमेटिक वर्जन में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन दिया गया है। दूसरा विकल्प 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन है जो 92.5 हॉर्सपावर और 122 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन e-CVT ट्रांसमिशन से लैस है।