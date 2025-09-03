Patrika LogoSwitch to English

भारत में पेश हुई नई Maruti Victoris SUV, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

Maruti Victoris: मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी नहीं एसयूवी Victoris को पेश कर दिया है। इसको BNCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें ADAS फीचर्स, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी शामिल हैं। डिटेल के लिए पढ़ें खबर।

भारत

Rahul Yadav

Sep 03, 2025

Maruti Victoris
Maruti Victoris

Maruti Victoris: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी ने अपनी नई एसयूवी Victoris को पेश कर दिया है। इवेंट में कंपनी ने घोषणा की कि नई SUV ने BNCAP टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग हासिल की है। यह रेटिंग वयस्क और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए समान रूप से प्राप्त हुई है।

सेफ्टी में कैसा रहा Maruti Victoris का परफॉर्मेंस?

Maruti Victoris ने वयस्क यात्रियों की सुरक्षा में 32 में से 31.66 अंक और बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 43 अंक हासिल किए हैं। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में SUV ने 16 में से 15.66 अंक प्राप्त किए, जबकि साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में पूर्ण 16 अंक हासिल हुए हैं।

स्टैंडर्ड और एडवांस्ड सुरक्षा फीचर्स

इस नई SUV में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ADAS लेवल 2 तकनीक, सभी चार ब्रेक्स पर डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 360 डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

Maruti Victoris ADAS फीचर्स

मारुति सुजुकी Victoris को कंपनी ने एडवांस्ड ADAS तकनीक से लैस किया है जो ड्राइविंग को सुरक्षित और स्मार्ट बनाती है। इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल (कर्व स्पीड रिडक्शन के साथ), लेन कीप असिस्ट और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, SUV में रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और लेन चेंज अलर्ट जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं।

Maruti Victoris इंजन ऑप्शन?

मारुति सुजुकी Victoris को दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया गया है। पहला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 103 हॉर्सपावर और 139 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। खास बात यह है कि इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट का विकल्प भी मिलता है जबकि ऑटोमेटिक वर्जन में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन दिया गया है। दूसरा विकल्प 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन है जो 92.5 हॉर्सपावर और 122 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन e-CVT ट्रांसमिशन से लैस है।

इंजन प्रकारपावर (HP)टॉर्क (Nm)ट्रांसमिशन विकल्पविशेष विकल्प
1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल103 HP139 Nm5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिकफैक्ट्री-फिटेड CNG, ऑटोमैटिक वर्जन में AWD
1.5L स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड92.5 HP122 Nme-CVT-

किन गाड़ियों से होगी टक्कर?

मारुति सुजुकी की नई SUV Victoris को मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में उतारा गया है। इस सेगमेंट में पहले से ही कई पॉपुलर गाड़ियां मौजूद हैं। ऐसे में Victoris का सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Hector, Honda Elevate और Tata Harrier जैसी दमदार SUVs से होने वाला है।

Published on:

03 Sept 2025 01:55 pm

Hindi News / Automobile / भारत में पेश हुई नई Maruti Victoris SUV, 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

