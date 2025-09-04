Patrika LogoSwitch to English

GST काउंसिल का दिवाली गिफ्ट: Creta, Punch और Dzire अब 10% तक सस्ती, Splendor और Royal Enfield Classic 350 पर भी राहत

GST Reform: जीएसटी काउंसिल ने दिवाली से पहले गाड़ियों पर टैक्स घटाकर बड़ा तोहफा दिया है। अब 1200cc तक की पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG कारें, 1500cc तक की डीजल कारें और 350cc तक की बाइक्स 28% की बजाय 18% जीएसटी पर मिलेंगी। जानें कौन सी कार और बाइक होंगी सस्ती?

भारत

Rahul Yadav

Sep 04, 2025

GST Reform
Automobile GST Rate in India (Image: Patrika.com)

GST Reform: GST Reform: भारत में कार और बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल ने गाड़ियों पर टैक्स दरों में बड़ा बदलाव किया है। अब 1200cc तक की पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG कारें, 1500cc तक की डीजल कारें (जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है) और 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जिससे कीमतें कम हो जाएंगी। मारुति ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा टियागो जैसी कारें और होंडा शाइन, टीवीएस अपाचे व बजाज पल्सर जैसी बाइक्स अब पहले से किफायती होंगी। लेकिन दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियों और बड़ी बाइक्स पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जिससे उनकी कीमत और बढ़ जाएगी।

छोटी और मिड-साइज कारों की कीमत होगी कम

इस बदलाव से सबसे ज्यादा फायदा छोटे और मिड-साइज वाहन खरीदने वालों को होगा। मारुति ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा टियागो और पंच जैसी गाड़ियां 8% से10% तक सस्ती हो जाएंगी। 7 लाख रुपये की कार पर लगभग 60-70 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है।

मिड-साइज सेडान जैसे होंडा सिटी, हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया और टोयोटा यारिस पर भी 3% से 5% तक की कटौती होगी। इसका मतलब है कि 15 लाख रुपये की कार पर खरीदारों को लगभग 45 हजार से 75 हजार रुपये तक का फायदा मिलेगा।

बजट बाइक्स होंगी और सस्ती

दोपहिया वाहनों के मामले में भी ग्राहकों को राहत मिलेगी। होंडा शाइन, स्प्लेंडर प्लस, यामाहा FZ, टीवीएस अपाचे, बजाज पल्सर और प्लेटिना जैसी पॉपुलर बाइक्स अब 10% तक सस्ती मिलेंगी। यानी 1 लाख रुपये की बाइक पर लगभग 10 हजार रुपये तक की बचत होगी।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जैसी पॉपुलर बाइक भी इस टैक्स कटौती के दायरे में आती है। इसकी कीमत लगभग 20 हजार रुपये तक कम हो सकती है। ऐसे में आम ग्राहकों के लिए बाइक खरीदना और भी आसान हो जाएगा।

बड़ी SUV और प्रीमियम बाइक्स पर बढ़ेगा बोझ

दूसरी तरफ लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे। टैक्स दर 40% होने से टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा XUV700 के हाई-एंड मॉडल, एमजी ग्लॉस्टर और जीप कम्पास जैसी SUVs 10% से 12% तक महंगी हो सकती हैं।

बड़े इंजिन वाली बाइक्स जैसे रॉयल एनफील्ड 650cc, KTM 390, Harley Davidson और Triumph पर भी काफी असर देखने को मिलेगा। 3.6 लाख रुपये की रॉयल एनफील्ड 650 की कीमत अब आसानी से 4 लाख के पार जा सकती है।

किसे होगा फायदा और किसे नुकसान?

यह नया जीएसटी आम और मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। छोटी कारें और 350cc तक की बाइक्स अब पहले से सस्ती मिलेंगी। वहीं, लग्जरी कार और बड़ी बाइक्स पर ज्यादा टैक्स लगेगा ताकि सरकार आम गाड़ियों को बढ़ावा दे और साथ ही ज्यादा दा महंगी गाड़ियों से अतिरिक्त टैक्स वसूल सके।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Sept 2025 09:44 am

Hindi News / Automobile / GST काउंसिल का दिवाली गिफ्ट: Creta, Punch और Dzire अब 10% तक सस्ती, Splendor और Royal Enfield Classic 350 पर भी राहत

