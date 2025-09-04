GST काउंसिल का दिवाली गिफ्ट: Creta, Punch और Dzire अब 10% तक सस्ती, Splendor और Royal Enfield Classic 350 पर भी राहत

GST Reform: GST Reform: भारत में कार और बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जीएसटी काउंसिल ने गाड़ियों पर टैक्स दरों में बड़ा बदलाव किया है। अब 1200cc तक की पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG कारें, 1500cc तक की डीजल कारें (जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है) और 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जिससे कीमतें कम हो जाएंगी। मारुति ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा टियागो जैसी कारें और होंडा शाइन, टीवीएस अपाचे व बजाज पल्सर जैसी बाइक्स अब पहले से किफायती होंगी। लेकिन दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियों और बड़ी बाइक्स पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जिससे उनकी कीमत और बढ़ जाएगी।