Upcoming Cars in September 2025: इस महीने भारत में आ रही हैं 7 नई कारें, जानें कौन-सी गाड़ियां होंगी लॉन्च?

Upcoming Cars in September 2025: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस सितंबर महीने में कई नई और अपडेटेड कारें लॉन्च होने वाली हैं। पिछले महीने कई फेसलिफ्ट और नई लॉन्च हुई थीं, यह महीना भी कार प्रेमियों के लिए रोमांच से भरा रहने वाला है। इस महीने मिडसाइज SUV, इलेक्ट्रिक वाहन, फेसलिफ्टेड मॉडल और क्रॉसओवर की शानदार रेंज लॉन्च होने वाली है। इस महीने मिडसाइज SUV, इलेक्ट्रिक कार, अपडेटेड मॉडल और क्रॉसओवर लॉन्च होंगे। चलिए जानते हैं कौन-कौन से मॉडल आने वाले हैं।