Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Car Insurance Claim: बाढ़ में खराब हो गई है कार या बाइक? ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, मिलेगा पूरा पैसा!

Car Insurance Claim: बाढ़ में कार या बाइक खराब हो गई है? जानें आसान स्टेप्स में इंश्योरेंस क्लेम करने की पूरी प्रक्रिया। सही डॉक्यूमेंट और समय पर जानकारी देकर आप अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 31, 2025

Car Insurance Claim
Car Insurance Claim (Image: Freepik)

Car Insurance Claim: देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ का संकट है और इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों की गाड़ियों पर पड़ रहा है। पानी में डूबने से कार और बाइक का इंजन, इलेक्ट्रिक सिस्टम और अन्य पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी भी प्रभावित हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से इंश्योरेंस क्लेम करके आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आसान भाषा में समझते हैं पूरी प्रक्रिया।

नुकसान का करें आकलन

सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। बाढ़ में फंसी गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे इंजन को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वाहन को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर देखें कि पानी इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम तक तो नहीं पहुंचा है।

ये भी पढ़ें

ED की बड़ी कार्रवाई, जब्त की करोड़ों की लग्जरी कार-बाइक, फिल्मी सितारों से कम नहीं है कलेक्शन
ऑटोमोबाइल
ED Raid in Himachal Pradesh

बीमा कंपनी को तुरंत दें जानकारी

क्लेम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बीमा कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करना जरूरी है। कोशिश करें कि घटना के 24-48 घंटे के भीतर सूचना दें। आप हेल्पलाइन नंबर, कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से भी क्लेम दर्ज कर सकते हैं। जानकारी देते समय पॉलिसी नंबर, गाड़ी की डिटेल्स और नुकसान की तारीख व कारण जरूर बताएं।

तैयार रखें जरूरी डॉक्यूमेंट

क्लेम करने के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं।

  • बीमा पॉलिसी की कॉपी
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • FIR की कॉपी (कुछ मामलों में)
  • नुकसान के फोटो/वीडियो
  • गैरेज से मरम्मत का अनुमानित बिल

सर्वेयर का निरीक्षण

बीमा कंपनी आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद एक सर्वेयर नियुक्त करेगी जो गाड़ी का निरीक्षण करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर क्लेम तय होगा। कोशिश करें कि गाड़ी की मरम्मत शुरू करने से पहले सर्वेयर का निरीक्षण पूरा हो जाए।

क्लेम सेटलमेंट और मरम्मत

  • सर्वेयर की रिपोर्ट आने के बाद बीमा कंपनी क्लेम पास करेगी।
  • अगर आपकी पॉलिसी में कैशलेस सुविधा है तो कंपनी से जुड़े गैरेज में गाड़ी की मरम्मत करवाई जा सकती है। यहां पेमेंट सीधे बीमा कंपनी करेगी।
  • अगर कैशलेस सुविधा नहीं है तो आपको पहले खुद भुगतान करना होगा और बाद में कंपनी से रिइंबर्समेंट लेना होगा।

आसान शब्दों में कहें तो बाढ़ में खराब हुई गाड़ी का नुकसान आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं बशर्ते समय पर सूचना दें और सही डॉक्यूमेंट जमा करें। इस तरह इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि आपका पूरा पैसा भी वापस मिल सकेगा।

ये भी पढ़ें

Punjab flood: जब बाढ़ में सब-कुछ हुआ बेअसर, तब काम आया सेना का ATOR N1200 वाहन, जानें क्यों है इतना खास?
ऑटोमोबाइल
ATOR N1200 Vehicle

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Aug 2025 04:42 pm

Hindi News / Automobile / Car Insurance Claim: बाढ़ में खराब हो गई है कार या बाइक? ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, मिलेगा पूरा पैसा!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.