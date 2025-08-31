Car Insurance Claim: बाढ़ में खराब हो गई है कार या बाइक? ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, मिलेगा पूरा पैसा!

Car Insurance Claim: देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ का संकट है और इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों की गाड़ियों पर पड़ रहा है। पानी में डूबने से कार और बाइक का इंजन, इलेक्ट्रिक सिस्टम और अन्य पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी भी प्रभावित हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से इंश्योरेंस क्लेम करके आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आसान भाषा में समझते हैं पूरी प्रक्रिया।