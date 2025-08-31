Car Insurance Claim: बाढ़ में खराब हो गई है कार या बाइक? ऐसे करें इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस, मिलेगा पूरा पैसा!

Car Insurance Claim: देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ का संकट है और इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों की गाड़ियों पर पड़ रहा है। पानी में डूबने से कार और बाइक का इंजन, इलेक्ट्रिक सिस्टम और अन्य पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी भी प्रभावित हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से इंश्योरेंस क्लेम करके आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आसान भाषा में समझते हैं पूरी प्रक्रिया।
सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। बाढ़ में फंसी गाड़ी को तुरंत स्टार्ट करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे इंजन को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वाहन को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर देखें कि पानी इंजन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम तक तो नहीं पहुंचा है।
क्लेम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बीमा कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करना जरूरी है। कोशिश करें कि घटना के 24-48 घंटे के भीतर सूचना दें। आप हेल्पलाइन नंबर, कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से भी क्लेम दर्ज कर सकते हैं। जानकारी देते समय पॉलिसी नंबर, गाड़ी की डिटेल्स और नुकसान की तारीख व कारण जरूर बताएं।
क्लेम करने के लिए कुछ डाक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं।
बीमा कंपनी आपकी शिकायत दर्ज होने के बाद एक सर्वेयर नियुक्त करेगी जो गाड़ी का निरीक्षण करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर क्लेम तय होगा। कोशिश करें कि गाड़ी की मरम्मत शुरू करने से पहले सर्वेयर का निरीक्षण पूरा हो जाए।
आसान शब्दों में कहें तो बाढ़ में खराब हुई गाड़ी का नुकसान आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं बशर्ते समय पर सूचना दें और सही डॉक्यूमेंट जमा करें। इस तरह इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करना न सिर्फ आसान हो जाएगा बल्कि आपका पूरा पैसा भी वापस मिल सकेगा।