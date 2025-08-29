Punjab flood: जब बाढ़ में सब-कुछ हुआ बेअसर, तब काम आया सेना का ATOR N1200 वाहन, जानें क्यों है इतना खास?

ATOR N1200 Vehicle: पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जिससे अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे समय में लोगों की जान बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानि एनडीआरएफ ATOR N1200 वाहन का इस्तेमाल कर रही है। इसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल है। यह वाहन अपनी विशेष क्षमताओं के कारण बाढ़ और मुश्किल इलाके में राहत कार्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है।