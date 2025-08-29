Punjab flood: जब बाढ़ में सब-कुछ हुआ बेअसर, तब काम आया सेना का ATOR N1200 वाहन, जानें क्यों है इतना खास?

ATOR N1200 Vehicle: पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जिससे अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे समय में लोगों की जान बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानि एनडीआरएफ ATOR N1200 वाहन का इस्तेमाल कर रही है। इसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल है। यह वाहन अपनी विशेष क्षमताओं के कारण बाढ़ और मुश्किल इलाके में राहत कार्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है।
ATOR N-1200 एक अत्याधुनिक ऑल-टेरेन और एएम्फीबियस वाहन है जिसे JSW Gecko Motors Pvt Ltd ने चंडीगढ़ में बनाया है। यह UK की Copato Ltd के साथ मिलकर विकसित किया गया है और SHERP N-1200 मॉडल पर आधारित है। वाहन को विशेष रूप से कठिन रास्तों, दलदल, बर्फ, जंगल और पानी में ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है।
इसमें ड्राइवर सहित 9 लोग बैठ सकते हैं और यह 1200 किलोग्राम तक का वजन आसानी से ढो सकता है। इसके अलावा, इसकी टॉइंग क्षमता 2350 किलोग्राम है जिससे यह बड़े उपकरण या राहत सामग्री भी खींच सकता है। इसमें 1.5 लीटर तीन-सिलेंडर इंजन इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 55 bhp की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह -40°C से +40°C तापमान में काम कर सकता है।
ATOR N 1200 में 1.8 मीटर बड़े टायरों का इस्तेमाल किया गया है जो मुश्किल रास्तों में ट्रैक्शन और पानी में तैरने में मदद करते हैं। इसका स्किड-स्टीयरिंग सिस्टम, दो लीवरों से कंट्रोल होता है जिससे इसे कठिन रास्तों और पानी में आसानी से चलाया जा सकता है। फ्लैट-बॉटम डिजाइन और जिंक-कोटेड स्टील कंपोनेंट्स इसे मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं जिससे इसकी लाइफ लगभग 30 साल तक होती है।
गुरदासपुर में लगभग 400 छात्रों और स्कूल स्टाफ को ATOR N-1200 की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अमृतसर और अन्य जिलों में भी सेना और जिला प्रशासन ने मिलकर इस वाहन का इस्तेमाल किया है। ATOR N1200 की मदद से फंसे लोगों को निकालना और राहत सामग्री पहुंचना तेज और सुरक्षित हो गया है।
ATOR N1200 न केवल बाढ़ जैसे आपदा कार्यों में बल्कि कठिन सैन्य और जंगल अभियानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ATOR N1200 भारत के ‘Make in India’ अभियान का हिस्सा है।
|स्पेसिफिकेशन
|डिटेल्स
|वाहन का प्रकार
|ऑल-टेरेन 4-व्हील ड्राइव, एएम्फीबियस
|निर्माता
|JSW Gecko Motors Pvt Ltd (UK की Copato Ltd के सहयोग से)
|आधार मॉडल
|SHERP N-1200
|लंबाई
|3.984 मीटर
|चौड़ाई
|2.57 मीटर
|ऊंचाई
|2.846 मीटर
|टायर की ऊंचाई
|1.8 मीटर
|कुल वजन
|2,400 किलोग्राम
|पेलोड क्षमता
|1,200 किलोग्राम
|टॉइंग क्षमता
|2,350 किलोग्राम
|बैठने की क्षमता
|8 + ड्राइवर
|इंजन
|1.5 लीटर, 3-सिलेंडर
|पावर
|55 bhp
|टॉर्क
|190 Nm
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड मैनुअल (Renault sourced)
|स्पीड (जमीन पर)
|40 km/h
|स्पीड (पानी में)
|6 km/h
|ऑपरेशन तापमान
|-40°C से +40°C
|ईंधन क्षमता
|95-लीटर मुख्य टैंक + 4 कैनिस्टर × 58 लीटर = कुल 232 लीटर
|ऑपरेशन रेंज
|61 घंटे
|ग्राउंड क्लियरेंस
|600 mm
|स्टीयरिंग
|स्किड-स्टीयरिंग, दो लीवर से कंट्रोल
|डिजाइन
|फ्लैट-बॉटम, zinc-coated स्टील
|खासियत
|पानी में तैरने की क्षमता, कठिन इलाकों में गो-एनीवेयर वाहन
|कीमत
|लगभग 2 करोड़ रुपये
|उपयोग
|बाढ़ राहत, कठिन जंगल/रेगिस्तानी इलाके, भारतीय सेना ऑपरेशंस