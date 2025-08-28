पेट्रोल-सीएनजी पर डेली यूज के लिए बेस्ट हैं ये 5 कारें, 6 लाख से कम कीमत में मिलेगा 35KM का माइलेज

Best Mileage Car India 2025: अगर आप एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या निकट भविष्य में लेने का इरादा है तो यह खबर आपके लिए ही है। यहां हम आपको 5 ऐसे मॉडल्स के बारे में बताने वाले हैं जो रोजमर्रा के काम-काज और ऑफिस आने-जाने के लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती हैं। कीमत की बात करें तो 4.70 लाख रुपये एक्स शोरूम से स्टार्ट है। आजकल लोग भी ऐसी गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो सस्ती होने के साथ-साथ कम मेंटनेंस और बेहतर माइलेज भी दें। तो चलिए जानते हैं इन 5 मॉडल्स के बारे में।