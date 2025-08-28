पेट्रोल-सीएनजी पर डेली यूज के लिए बेस्ट हैं ये 5 कारें, 6 लाख से कम कीमत में मिलेगा 35KM का माइलेज

Best Mileage Car India 2025: अगर आप एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या निकट भविष्य में लेने का इरादा है तो यह खबर आपके लिए ही है। यहां हम आपको 5 ऐसे मॉडल्स के बारे में बताने वाले हैं जो रोजमर्रा के काम-काज और ऑफिस आने-जाने के लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती हैं। कीमत की बात करें तो 4.70 लाख रुपये एक्स शोरूम से स्टार्ट है। आजकल लोग भी ऐसी गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो सस्ती होने के साथ-साथ कम मेंटनेंस और बेहतर माइलेज भी दें। तो चलिए जानते हैं इन 5 मॉडल्स के बारे में।
रेनॉ क्विड अपनी SUV-स्टाइल डिजाइन और सस्ती कीमत के लिए मशहूर है। इसका 1.0L पेट्रोल इंजन 22 kmpl तक का माइलेज देता है। क्विड में 8-इंच टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। किफायती कीमत और स्टाइलिश लुक इसे यंग जनरेशन के बीच पॉपुलर बनाते हैं।
टाटा टियागो अपनी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है। इसे GNCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें 1.2L पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलते हैं। CNG वेरिएंट 28 km/kg से ज्यादा का माइलेज देता है। इसके अलावा 10.25-इंच टचस्क्रीन और हार्मन ऑडियो सिस्टम इसे और भी खास बनाते हैं।
मारुति सेलेरियो का नाम सुनते ही दिमाग में माइलेज आता है। इसका CNG वेरिएंट 34.43 km/kg तक का माइलेज देता है जो इसे सबसे ज्यादा फ्यूल-इफिशियंट कारों में से एक बनाता है। इसके अलावा 313 लीटर का बूट स्पेस और मारुति की सर्विस नेटवर्क इसे कॉरपोरेट कर्मचारियों की पहली पसंद बनाते हैं।
अगर आप एक फीचर-रिच और प्रीमियम कार चाहते हैं तो हुंडई ग्रैंड i10 नियोस बेस्ट है। इसमें वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं। पेट्रोल इंजन के साथ यह 21 kmpl तक और CNG में 27 km/kg तक का माइलेज देती है।
मारुति स्विफ्ट अपने स्पोर्टी लुक और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसका CNG वेरिएंट 32.85 km/kg तक का माइलेज देता है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स भी हैं।
|कार का नाम
|शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम)
|माइलेज (पेट्रोल)
|माइलेज (CNG)
|Renault Kwid
|4.70 लाख रुपये
|21.7-22 kmpl
|22 km/kg
|Tata Tiago
|5.00 लाख रुपये
|19 kmpl
|28.06 km/kg
|Maruti Celerio
|5.64 लाख रुपये
|26.68 kmpl
|34.43 km/kg
|Hyundai Grand i10 Nios
|5.98 लाख रुपये
|18-21 kmpl
|27 km/kg
|Maruti Swift
|6.49 लाख रुपये
|25.75 kmpl
|32.85 km/kg