Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

पेट्रोल-सीएनजी पर डेली यूज के लिए बेस्ट हैं ये 5 कारें, 6 लाख से कम कीमत में मिलेगा 35KM का माइलेज

Best Mileage Car India 2025: अगर आप डेली ऑफिस कम्यूट के लिए किफायती और हाई माइलेज कार ढूंढ रहे हैं तो ये 5 पेट्रोल-सीएनजी कारें आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 28, 2025

Best Mileage Car India 2025
Best Mileage Car India 2025 (Image: Hyundai India)

Best Mileage Car India 2025: अगर आप एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या निकट भविष्य में लेने का इरादा है तो यह खबर आपके लिए ही है। यहां हम आपको 5 ऐसे मॉडल्स के बारे में बताने वाले हैं जो रोजमर्रा के काम-काज और ऑफिस आने-जाने के लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती हैं। कीमत की बात करें तो 4.70 लाख रुपये एक्स शोरूम से स्टार्ट है। आजकल लोग भी ऐसी गाड़ियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो सस्ती होने के साथ-साथ कम मेंटनेंस और बेहतर माइलेज भी दें। तो चलिए जानते हैं इन 5 मॉडल्स के बारे में।

Renault Kwid

रेनॉ क्विड अपनी SUV-स्टाइल डिजाइन और सस्ती कीमत के लिए मशहूर है। इसका 1.0L पेट्रोल इंजन 22 kmpl तक का माइलेज देता है। क्विड में 8-इंच टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। किफायती कीमत और स्टाइलिश लुक इसे यंग जनरेशन के बीच पॉपुलर बनाते हैं।

ये भी पढ़ें

Car Buying Tips 2025: नई कार खरीदने की प्लानिंग है? तो जल्दबाजी न करें, 2 महीने बाद बचा सकते हैं लाख रुपये, जानें कैसे
ऑटोमोबाइल
Car Buying Tips 2025

Tata Tiago

टाटा टियागो अपनी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है। इसे GNCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें 1.2L पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलते हैं। CNG वेरिएंट 28 km/kg से ज्यादा का माइलेज देता है। इसके अलावा 10.25-इंच टचस्क्रीन और हार्मन ऑडियो सिस्टम इसे और भी खास बनाते हैं।

Maruti Suzuki Celerio

मारुति सेलेरियो का नाम सुनते ही दिमाग में माइलेज आता है। इसका CNG वेरिएंट 34.43 km/kg तक का माइलेज देता है जो इसे सबसे ज्यादा फ्यूल-इफिशियंट कारों में से एक बनाता है। इसके अलावा 313 लीटर का बूट स्पेस और मारुति की सर्विस नेटवर्क इसे कॉरपोरेट कर्मचारियों की पहली पसंद बनाते हैं।

Hyundai Grand i10 Nios

अगर आप एक फीचर-रिच और प्रीमियम कार चाहते हैं तो हुंडई ग्रैंड i10 नियोस बेस्ट है। इसमें वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट्स और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं। पेट्रोल इंजन के साथ यह 21 kmpl तक और CNG में 27 km/kg तक का माइलेज देती है।

Maruti Suzuki Swift

मारुति स्विफ्ट अपने स्पोर्टी लुक और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसका CNG वेरिएंट 32.85 km/kg तक का माइलेज देता है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स भी हैं।

कार का नामशुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम)माइलेज (पेट्रोल)माइलेज (CNG)
Renault Kwid4.70 लाख रुपये21.7-22 kmpl22 km/kg
Tata Tiago5.00 लाख रुपये19 kmpl28.06 km/kg
Maruti Celerio5.64 लाख रुपये26.68 kmpl34.43 km/kg
Hyundai Grand i10 Nios5.98 लाख रुपये18-21 kmpl27 km/kg
Maruti Swift6.49 लाख रुपये25.75 kmpl32.85 km/kg

ये भी पढ़ें

PM मोदी ने किया Maruti E Vitara प्लांट का शुभारंभ, भारत में बनी ये EV 100 से ज्यादा देशों में होगी एक्सपोर्ट
ऑटोमोबाइल
Maruti E Vitara

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 12:11 pm

Hindi News / Automobile / पेट्रोल-सीएनजी पर डेली यूज के लिए बेस्ट हैं ये 5 कारें, 6 लाख से कम कीमत में मिलेगा 35KM का माइलेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.