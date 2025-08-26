PM मोदी ने किया Maruti E Vitara प्लांट का शुभारंभ, भारत में बनी ये EV 100 से ज्यादा देशों में होगी एक्सपोर्ट

मारुति सुजुकी के अलावा भी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में बनी गाड़ियों को विदेशों में भेजती हैं। हुंडई इंडिया अपनी i20, वर्ना और वेन्यू जैसी गाड़ियों को मिडल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में एक्सपोर्ट करती है। वहीं टाटा मोटर्स की नेक्सन और हैरियर जैसे मॉडल कई देशों में भेजे जाते हैं। महिंद्रा की SUVs, खासकर बोलेरो और XUV सीरीज, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाजारों में पॉपुलर हैं। इसके अलावा किआ इंडिया भी सेल्टोस और सोनेट जैसे मॉडल्स को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है।