Ameesha Patel Car Collection: करोड़ों की गाड़ियों मालकिन हैं ये बॉलीवुड क्वीन, देखें अमीषा पटेल की लग्जरी कारों का कलेक्शन

Ameesha Patel Car Collection (Image: Ameesha Patel Instagram)
Ameesha Patel Car Collection: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल न केवल अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं बल्कि उनका लग्जरी लाइफस्टाइल भी काफी चर्चा में रहता है। अमीषा का कार कलेक्शन उनके स्टाइल और पावरफुल पर्सनालिटी को बखूबी दर्शाता है। उनके गैराज में कई महंगी और शानदार कारें हैं, जो उनकी रॉयल लाइफस्टाइल को और भी खास बनाती हैं। चलिए देखते हैं उनका लग्जरी कार कलेक्शन।
अमीषा की सबसे पसंदीदा कारों में से एक रेंज रोवर स्पोर्ट है। यह SUV शहर और ऑफ-रोड दोनों प्रकार की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट मानी जाती है। इसके अंदर का लग्जरी इंटीरियर, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इसे सेलिब्रिटी पसंदीदा बनाते हैं। इसकी कीमत भारत में लगभग 1.38 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है। इसके इंजन की पावर पेट्रोल वेरिएंट में 400 hp और डीजल में 350 hp है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाती है।
अमीषा के कलेक्शन में मर्सिडीज S-क्लास जैसी अल्ट्रा-लग्जरी सेडान भी शामिल है। यह कार रॉयल फील देती है और आम लोगों से लेकर अमीरों के बीच काफी पॉपुलर है। इसमें मसाज सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, हाई-एंड ऑडियो सिस्टम और ऑटोमेटिक पार्किंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.88 करोड़ रुपये है। यह कार 3.0-लीटर पेट्रोल या डीजल इंजन के साथ आती है जो 367 hp पावर और 500 Nm टॉर्क जनरते करता है।
अमीषा की ऑडी Q7 फैमिली SUV स्पोर्टी और लग्जरी का शानदार कॉम्बिनेशन है। यह कार परिवार के लिए ड्राइविंग को आरामदायक और स्टाइलिश बनाती है। इसमें क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव, एयर सस्पेंशन, वर्चुअल कॉकपिट, 360° कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 83.91 लाख रुपये है।
अमीषा के कलेक्शन में बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज भी शामिल है। यह कार बिजनेस क्लास लग्जरी का प्रतीक मानी जाती है और ड्राइविंग के शौकीनों के बीच बहुत पॉपुलर है। इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल या डीजल इंजन है जो 252 hp पावर और 400 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसकी कीमत एक्स-शोरूम लगभग 65.40 लाख से 68.90 लाख रुपये के बीच है।
अमीषा की कलेक्शन में टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी मजबूत SUV भी शामिल है। यह ऑफ-रोड और एडवेंचर के लिए बेहतरीन है। इसमें 2.8-लीटर डीजल इंजन है जो 204 hp पावर और 500 Nm टॉर्क जनरेट करता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 360° कैमरा, 7 एयरबैग्स और टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट जैसे एडवांस्ड फीचर्स हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 33.64 लाख रुपये है।
अमीषा ने हाल ही में किआ कार्निवल लिमोजिन खरीदी है जो फैमिली ट्रिप्स के लिए परफेक्ट MPV है। इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन है जो 190 hp पावर और 441 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके अंदर डुअल सनरूफ, पावर्ड स्लाइडिंग डोर्स, मसाज फंक्शन वाली सीट्स, 12.3-इंच ड्यूल टचस्क्रीन, 360° कैमरा और ADAS जैसी आधुनिक सुविधांए मिलती हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 52.42 लाख रुपये है।
अमीषा पटेल का कार कलेक्शन उनके स्टाइल और लग्जरी पसंद को बखूबी दर्शाता है। चाहे सेडान हो, SUV हो या MPV, हर कार में पावर, स्टाइल और फीचर्स का बेहतरीन मेल है जो उनकी रॉयल लाइफस्टाइल को और भी खास बनाता है।
