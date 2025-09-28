Ameesha Patel Car Collection: करोड़ों की गाड़ियों मालकिन हैं ये बॉलीवुड क्वीन, देखें अमीषा पटेल की लग्जरी कारों का कलेक्शन

अमीषा की सबसे पसंदीदा कारों में से एक रेंज रोवर स्पोर्ट है। यह SUV शहर और ऑफ-रोड दोनों प्रकार की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट मानी जाती है। इसके अंदर का लग्जरी इंटीरियर, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इसे सेलिब्रिटी पसंदीदा बनाते हैं। इसकी कीमत भारत में लगभग 1.38 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है। इसके इंजन की पावर पेट्रोल वेरिएंट में 400 hp और डीजल में 350 hp है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी शानदार बनाती है।