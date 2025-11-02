Brain Health: रिसर्च में दावा, जो लोग खाते हैं डार्क चॉकलेट और बेरीज, उनकी याददाश्त रहती है बेहतर

शोध के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. यासुयुकी फुजीई के अनुसार, फ्लैवेनॉल्स का असर शरीर पर माइल्ड स्ट्रेसर की तरह होता है यानी यह शरीर में हल्का तनाव उत्पन्न करता है, जिससे दिमाग सक्रिय होता है और कोशिकाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने लगती हैं।डॉ. फुजीई का कहना है, “फ्लैवेनॉल्स से उत्पन्न हल्का तनाव उसी तरह का है जैसा व्यायाम से होता है। सीमित मात्रा में इनका सेवन जीवन की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है।”