Brain Health: रिसर्च में दावा, जो लोग खाते हैं डार्क चॉकलेट और बेरीज, उनकी याददाश्त रहती है बेहतर

Brain Health: अगर आप भी चॉकलेट और बेरीज खाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए यह खबर खास है, जानिए, ब्रेन हेल्थ के लिए डार्क चॉकलेट और बेरीज़ कितनी फायदेमंद हैं।

2 min read
भारत

image

MEGHA ROY

Nov 02, 2025

health, Brain Health , dark chocolate benefits,Brain Health Research

Healthy brain diet|फोटो सोर्स – Freepik

Brain Health: आजकल तेज रफ्तार जिंदगी और लगाता बढ़ते स्ट्रेस के बीच, दिमाग की हेल्थ को संभालना आसान नहीं रहा। लेकिन हालिया शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है डार्क चॉकलेट और बेरीज जैसे स्वादिष्ट फूड्स न सिर्फ मूड बेहतर करते हैं, बल्कि याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉयड्स दिमाग की कोशिकाओं को एक्टिव रखकर मानसिक थकान को कम करने में मदद करते हैं।

क्या है इस रिसर्च की खास बात

यह अध्ययन Current Research in Food Science जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि फ्लैवेनॉल्स (Flavanols) नामक तत्व, जो कोको (cocoa) और बेरीज में पाए जाते हैं, दिमाग की कार्यक्षमता को मजबूत करते हैं।फ्लैवेनॉल्स शरीर में फ्लैवेनॉल्स का असर शरीर पर वैसा ही होता है जैसा हल्का व्यायाम करने पर होता है इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) सक्रिय हो जाता है, जिससे ध्यान, सतर्कता और याददाश्त बेहतर होती है।

फ्लैवेनॉल्स कैसे करते हैं काम- शोध

शोध के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. यासुयुकी फुजीई के अनुसार, फ्लैवेनॉल्स का असर शरीर पर माइल्ड स्ट्रेसर की तरह होता है यानी यह शरीर में हल्का तनाव उत्पन्न करता है, जिससे दिमाग सक्रिय होता है और कोशिकाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने लगती हैं।डॉ. फुजीई का कहना है, “फ्लैवेनॉल्स से उत्पन्न हल्का तनाव उसी तरह का है जैसा व्यायाम से होता है। सीमित मात्रा में इनका सेवन जीवन की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है।”

ऐसे किया गया अध्ययन

इस शोध में 10 हफ्ते पुराने चूहों पर प्रयोग किया गया। चूहों को 25 mg/kg और 50 mg/kg शरीर के वजन के अनुसार फ्लैवेनॉल्स दिए गए।नियंत्रण समूह (control group) को केवल डिस्टिल्ड वॉटर दी गई और नतीजा यह पाया गया कि जिन चूहों को फ्लैवेनॉल्स दिए गए, वे अधिक सक्रिय थे। साथ ही, उनमें exploratory behaviour यानी खोजने-समझने की प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई और उनकी सीखने व याद रखने की क्षमता भी बेहतर रही।

दिमाग में बढ़ी न्यूरोट्रांसमीटर की सक्रियता


फ्लैवेनॉल्स का सेवन करने से दिमाग में ऐसे रसायनों का स्तर बढ़ता है, जो मूड बेहतर करने, ध्यान बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद करते हैं। साथ ही, कुछ एंजाइम्स की मात्रा भी बढ़ती है जो इन रसायनों के बनने और काम करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। इससे दिमाग की सिग्नलिंग और कार्य करने की क्षमता मजबूत होती है।

Brain Eating Amoeba: क्या स्विमिंग पूल से फैलता है दिमाग खाने वाला अमीबा? जानिए सच
स्वास्थ्य
Brain Eating Amoeba

Published on:

02 Nov 2025 10:14 am

02 Nov 2025 10:14 am

स्वास्थ्य

