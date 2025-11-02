Brain Health: रिसर्च में दावा, जो लोग खाते हैं डार्क चॉकलेट और बेरीज, उनकी याददाश्त रहती है बेहतर

Healthy brain diet|फोटो सोर्स – Freepik
Brain Health: आजकल तेज रफ्तार जिंदगी और लगाता बढ़ते स्ट्रेस के बीच, दिमाग की हेल्थ को संभालना आसान नहीं रहा। लेकिन हालिया शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है डार्क चॉकलेट और बेरीज जैसे स्वादिष्ट फूड्स न सिर्फ मूड बेहतर करते हैं, बल्कि याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉयड्स दिमाग की कोशिकाओं को एक्टिव रखकर मानसिक थकान को कम करने में मदद करते हैं।
यह अध्ययन Current Research in Food Science जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि फ्लैवेनॉल्स (Flavanols) नामक तत्व, जो कोको (cocoa) और बेरीज में पाए जाते हैं, दिमाग की कार्यक्षमता को मजबूत करते हैं।फ्लैवेनॉल्स शरीर में फ्लैवेनॉल्स का असर शरीर पर वैसा ही होता है जैसा हल्का व्यायाम करने पर होता है इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) सक्रिय हो जाता है, जिससे ध्यान, सतर्कता और याददाश्त बेहतर होती है।
शोध के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. यासुयुकी फुजीई के अनुसार, फ्लैवेनॉल्स का असर शरीर पर माइल्ड स्ट्रेसर की तरह होता है यानी यह शरीर में हल्का तनाव उत्पन्न करता है, जिससे दिमाग सक्रिय होता है और कोशिकाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने लगती हैं।डॉ. फुजीई का कहना है, “फ्लैवेनॉल्स से उत्पन्न हल्का तनाव उसी तरह का है जैसा व्यायाम से होता है। सीमित मात्रा में इनका सेवन जीवन की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है।”
इस शोध में 10 हफ्ते पुराने चूहों पर प्रयोग किया गया। चूहों को 25 mg/kg और 50 mg/kg शरीर के वजन के अनुसार फ्लैवेनॉल्स दिए गए।नियंत्रण समूह (control group) को केवल डिस्टिल्ड वॉटर दी गई और नतीजा यह पाया गया कि जिन चूहों को फ्लैवेनॉल्स दिए गए, वे अधिक सक्रिय थे। साथ ही, उनमें exploratory behaviour यानी खोजने-समझने की प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई और उनकी सीखने व याद रखने की क्षमता भी बेहतर रही।
फ्लैवेनॉल्स का सेवन करने से दिमाग में ऐसे रसायनों का स्तर बढ़ता है, जो मूड बेहतर करने, ध्यान बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद करते हैं। साथ ही, कुछ एंजाइम्स की मात्रा भी बढ़ती है जो इन रसायनों के बनने और काम करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं। इससे दिमाग की सिग्नलिंग और कार्य करने की क्षमता मजबूत होती है।
