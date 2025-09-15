Kerala on Alert: केरल में “दिमाग खाने वाले कीड़े!” अब तक 17 की मौत, जानिए दुनिया भर में कितना असर

Amoebic Meningoencephalitis Cases: केरल में एक खतरनाक बिमारी ने खौफ बना रखा है। राज्य में अभी तक मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस (Amoebic Meningoencephalitis) से मामलों और मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे आम पब्लिक और मेडिकल एक्सपर्ट भी परेशान हैं। अभी तक इस संक्रमण के सटीक फैलने के तरीके और बचाव के उपायों पर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। दिमाग पर हमला करने वाला यह घातक अमीबा पिछले नौ महीनों में राज्य में 17 लोगों की जान ले चुका है। उसमें भी डराने वाली बात ये है कि इनमें से सात मौतें केवल इस महीने दर्ज की गई हैं। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि यह बीमारी अधिकतर उन लोगों में फैलती है, जो तालाब, झील या स्विमिंग पूल जैसे जगहों में नहाते या तैरते हैं। अनुमान था कि नाक में दूषित पानी जाने से अमीबा दिमाग तक पहुंच जाता है और संक्रमण फैलता है।