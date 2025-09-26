Brain Eating Amoeba: क्या स्विमिंग पूल से फैलता है दिमाग खाने वाला अमीबा? जानिए सच

यह अमीबा शरीर में प्रवेश करने के बाद दिमाग तक पहुंच जाता है और वहां गंभीर इंफेक्शन पैदा कर देता है जिसे प्राइमेरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस (PAM) कहा जाता है। यह संक्रमण सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) को प्रभावित करता है और ज्यादातर मामलों में जानलेवा साबित होता है। इससे प्रभावित लोगों में 95% लोगों की मौत हो जाती है। यह पानी में मौजूद एक सूक्ष्म जीव है जो नाक के रास्ते शरीर में घुसकर सीधे दिमाग पर हमला करता है।