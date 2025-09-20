नाक से दिमाग में जाता है Brain-eating amoeba, क्या मरीज को छूने से फैलता है, जानिए ऐसी 10 बातें

Brain-eating Amoeba Facts: केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का तांडव देखने को मिल रहा है। इसे “ब्रेन ईटिंग अमीबा” (Naegleria fowleri) भी कहा जाता है। इस बीमारी के चलते अब तक वहां 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 120 लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। यह सुनने में जितना खतरनाक है, उतना ही ज्यादा यह जानलेवा भी है। स्वास्थ्य अधिकारियों की मानें तो इससे संक्रमित होने वाले 95% लोगों की मौत हो जाती है। इसका इलाज बेहद मुश्किल है।