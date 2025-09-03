Brain Eating Amoeba : तालाब में नहाना खतरनाक? केरल में दिमाग पर अटैक करने वाले कीड़े का क्या है पानी से कनेक्शन

यह बीमारी बेहद घातक है और इसके इलाज की सफलता दर बहुत कम है। यही वजह है कि डॉक्टर साफ चेतावनी देते हैं कि बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। तालाब, कुएं या गंदे पानी में नहाने से बचें। अगर स्विमिंग करना हो तो केवल क्लोरीनयुक्त और साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। तैराकी करते वक्त नाक क्लिप पहनें ताकि पानी नाक में न जाए। नाक धोने या धार्मिक क्रियाओं के लिए हमेशा उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही प्रयोग करें।