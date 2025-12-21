21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Leg Overgrowth Disorder: 78 किलो की टांग, 17 घंटे की सर्जरी! दुर्लभ बीमारी ने डॉक्टरों को भी हैरान किया

Leg Overgrowth Disorder: फ्लोरिडा की 14 साल की लड़की की बाईं टांग असामान्य रूप से बढ़ती रही। दुर्लभ बीमारी और जानलेवा संक्रमण के बाद 17 घंटे की सर्जरी करनी पड़ी। जानिए पूरी कहानी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 21, 2025

Leg Overgrowth Disorder

Leg Overgrowth Disorder (photo- GoFundMe/ Jasmine's Journey)

Leg Overgrowth Disorder: अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाली 14 साल की जैस्मिन रामिरेज की कहानी दिल दहला देने वाली है, लेकिन उतनी ही हिम्मत देने वाली भी। एक बेहद दुर्लभ और अब तक नाम न दी जा सकी बीमारी के कारण जैस्मिन को अपनी बाईं टांग कटवानी पड़ी, वो भी करीब 17 घंटे लंबी सर्जरी के बाद। यह फैसला तब लेना पड़ा जब उसकी जान पर खतरा मंडराने लगा।

बचपन से ही अलग थी बीमारी

जैस्मिन जब सिर्फ दो साल की थी, तभी उसके शरीर में एक अजीब बदलाव दिखने लगा। उसकी बाईं टांग बाकी शरीर के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यह सिर्फ हड्डी का बढ़ना नहीं था, बल्कि नसें, धमनियां, चर्बी, मांसपेशियां सब कुछ असामान्य रूप से बढ़ रहा था। उसकी बहन अनास्ताशिया के मुताबिक, टांग का हर हिस्सा कंट्रोल से बाहर बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने शुरू में इसे लिंफोमैटस ट्यूमर मानकर इलाज किया, लेकिन असली वजह कभी साफ नहीं हो पाई। बीमारी इतनी दुर्लभ थी कि डॉक्टर इसका सही नाम तक तय नहीं कर सके।

चलने से व्हीलचेयर तक का सफर

शुरुआत में जैस्मिन चल पाती थी, लेकिन जैसे-जैसे टांग का आकार बढ़ता गया, चलना मुश्किल होता चला गया। एक वक्त ऐसा आया जब टांग इतनी भारी हो गई कि उसे व्हीलचेयर पर निर्भर होना पड़ा। कपड़े तक खास तौर पर सिलवाने पड़ते थे। अब तक जैस्मिन को कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, कई सर्जरी हुईं, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी।

संक्रमण ने बढ़ाया खतरा

हाल ही में जैस्मिन की टांग में एक एंटीबायोटिक-रेजिस्टेंट इंफेक्शन हो गया। डॉक्टरों को डर था कि अगर यह फैल गया, तो उसकी जान जा सकती है। ऐसे में परिवार के सामने बहुत मुश्किल फैसला था, या तो टांग बचाने की कोशिश जारी रखें, या उसकी जान बचाएं। आखिरकार परिवार ने अम्प्यूटेशन यानी टांग काटने का फैसला किया।

170 पाउंड की टांग, 17 घंटे की सर्जरी

जॉन्स हॉपकिन्स ऑल चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में हुई इस सर्जरी में डॉक्टरों ने जैस्मिन की बाईं टांग काटी, जिसका वजन करीब 170 पाउंड (लगभग 77 किलो) था। साथ ही उसके पेट से एक ट्यूमर भी निकाला गया। सर्जरी के बाद जैस्मिन का कुल वजन सिर्फ 80 पाउंड रह गया।

अब कैसी है हालत?

परिवार के मुताबिक जैस्मिन अब हर दिन बेहतर हो रही है। वह बिस्तर से उठ रही है, व्हीलचेयर में बैठ पा रही है और मुस्कुरा भी रही है। उसकी बहन कहती हैं “वो सिर्फ बहादुर नहीं, एक सुपरहीरो है।

हेल्थ से जुड़ा बड़ा सबक

यह मामला बताता है कि दुर्लभ बीमारियां सिर्फ किताबों में नहीं होतीं, और जब कारण साफ न हों, तब इलाज और फैसले और भी मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे मामलों में समय पर मेडिकल मदद, सही फैसले और मानसिक मजबूती ही सबसे बड़ा सहारा होती है।

ये भी पढ़ें

Silent Heart Attack: छाती में दर्द नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक! इन हल्के लक्षण को ना करें नजरअंदाज, जा सकती है जान
स्वास्थ्य
Silent Heart Attack

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 12:39 pm

Hindi News / Health / Leg Overgrowth Disorder: 78 किलो की टांग, 17 घंटे की सर्जरी! दुर्लभ बीमारी ने डॉक्टरों को भी हैरान किया

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

एक गिलास गाजर-अदरक जूस और 7 हेल्थ बेनिफिट्स

Homemade Juice Recipe, Glowing skin drink, Health benefits of carrot ginger juice,
लाइफस्टाइल

Silent Heart Attack: छाती में दर्द नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक! इन हल्के लक्षण को ना करें नजरअंदाज, जा सकती है जान

Silent Heart Attack
स्वास्थ्य

Emraan Hashmi Surgery : एक्टर इमरान हाशमी की पेट की सर्जरी, डॉक्टर से जानिए क्या है हेल्थ इश्यू?

Emraan Hashmi Abdominal Surgery, Emraan Hashmi Surgery, abdominal tissue tear, Emraan Hashmi health update, Awarapan 2,
स्वास्थ्य

H3N2 Super Flu Alert: सुपर फ्लू का बढ़ता कहर! अब तक 10 हजार लोग अस्पताल में भर्ती, जानिए लक्षण और बचाव

H3N2 Super Flu Alert
स्वास्थ्य

Dementia Prevention Diet: बटर-पनीर खाकर दिमाग रहेगा फिट, दूर होगी भूलने की बीमारी! नई स्टडी का दावा

Dementia Prevention Diet
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.