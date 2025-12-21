Leg Overgrowth Disorder: 78 किलो की टांग, 17 घंटे की सर्जरी! दुर्लभ बीमारी ने डॉक्टरों को भी हैरान किया

जैस्मिन जब सिर्फ दो साल की थी, तभी उसके शरीर में एक अजीब बदलाव दिखने लगा। उसकी बाईं टांग बाकी शरीर के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यह सिर्फ हड्डी का बढ़ना नहीं था, बल्कि नसें, धमनियां, चर्बी, मांसपेशियां सब कुछ असामान्य रूप से बढ़ रहा था। उसकी बहन अनास्ताशिया के मुताबिक, टांग का हर हिस्सा कंट्रोल से बाहर बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने शुरू में इसे लिंफोमैटस ट्यूमर मानकर इलाज किया, लेकिन असली वजह कभी साफ नहीं हो पाई। बीमारी इतनी दुर्लभ थी कि डॉक्टर इसका सही नाम तक तय नहीं कर सके।