21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Celebrity Fitness Tips: स्किपिंग क्यों है Priyanka Chopra की फिटनेस का सबसे आसान राज,जानें तरीका और फायदे

Priyanka Chopra Fitness Tips: बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं प्रियंका चोपड़ा सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। बिजी शेड्यूल के बावजूद वह खुद को फिट रखने के लिए आसान लेकिन असरदार तरीकों को अपनाती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 21, 2025

Bollywood celebrity fitness, Easy fitness routine, Desi fitness tips, Quick workout at home,

Priyanka Chopra skipping|फोटो सोर्स - priyankachopra/Instagram


Priyanka ChopraFitness Tips: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी धाक जमा चुकीं प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ अपनी एक्टिंग, बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पीसी (PC) जैसी स्टार्स खुद को फिट रखने के लिए घंटों जिम में भारी वजन उठाती होंगी, लेकिन उनकी फिटनेस का असली राज बेहद सिंपल है। यकीन मानिए, इसे आप और हम अपने घर के किसी भी कोने में आसानी से कर सकते हैं।

Celebrity Fitness Tips: स्कूल से ‘मैरी कॉम’ तक का सफर

प्रियंका चोपड़ा ने Pinkvilla के एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें स्किपिंग बचपन से ही पसंद है। स्कूल के दिनों में उन्होंने इसे ठीक से सीखा और बाद में फिल्म ‘Mary Kom’ की तैयारी के दौरान इसमें और निखार आया। उनके मुताबिक, जब भी उन्हें जल्दी और असरदार वर्कआउट करना होता है, तो वह स्किपिंग को चुनती हैं।उनका कहना है कि वह हफ्ते में कम से कम तीन दिन वर्कआउट करने की कोशिश करती हैं। भले ही रोजाना जिम जाना मुमकिन न हो, लेकिन स्किपिंग वह जरूर करती हैं क्योंकि यह आसान है और कहीं भी की जा सकती है। यहां तक कि वह स्किपिंग रोप को अपने बैग में भी रख लेती हैं।

Right Way To Do Skipping: स्किपिंग करने का सही तरीका

  • स्किपिंग से पहले 5 मिनट हल्का वार्म-अप जरूर करें।
  • सीधे खड़े रहें और शरीर का पोस्चर बैलेंस में रखें।
  • रस्सी को कलाई से घुमाएं, बाजुओं पर ज़ोर न डालें।
  • छोटे और हल्के जंप लें, एड़ियों की बजाय पंजों पर लैंड करें।
  • शुरुआत 2–3 मिनट से करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।
  • सांस को कंट्रोल में रखें, तेजी से हांफने पर ब्रेक लें।
  • फ्लैट और आरामदायक जूते पहनें ताकि घुटनों पर दबाव न पड़े।
  • रोजाना नहीं तो हफ्ते में 3–4 दिन स्किपिंग करें।

स्किपिंग के फायदे

पैरों, टखनों और घुटनों की ताकत बढ़ती है
हड्डियां मजबूत होती हैं
बैलेंस और स्टेबिलिटी में सुधार होता है
दिल की सेहत बेहतर होती है
कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है





ये भी पढ़ें

Bharti Singh Diet Plan: 91 किलो से 76 किलो तक घटाया वजन, दूसरी बार मां बनीं भारती सिंह का फिटनेस सीक्रेट
लाइफस्टाइल
Bharti Singh Weight Loss Journey

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 12:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / Celebrity Fitness Tips: स्किपिंग क्यों है Priyanka Chopra की फिटनेस का सबसे आसान राज,जानें तरीका और फायदे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

2026 में ब्यूटी का नया मतलब, दिखावा नहीं, ये 15 जेस्चर्स हैं असली ग्लो का सीक्रेट

Mindful beauty habits, 2026 beauty trends, Minimalist beauty routine, Inner and outer glow,
ब्यूटी टिप्स

गंजापन दूर! ये 4 तेल नए बाल उगाने में कारगर, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया

Naye Baal Ugane Ka Tel, Ayurvedic Doctor, Balo ke liye best oil konsa hai,
लाइफस्टाइल

एक गिलास गाजर-अदरक जूस और 7 हेल्थ बेनिफिट्स

Homemade Juice Recipe, Glowing skin drink, Health benefits of carrot ginger juice,
लाइफस्टाइल

वायरल ब्यूटी ट्रेंड अलर्ट, स्किन फास्टिंग और इसके फायदे

Self-Care Routine, Skincare Break, Glow Naturally,
लाइफस्टाइल

जब नर बनता है मां, जानिए इस रहस्यमयी जीव का पूरा सच

Ajab gajab animals, Male seahorse pregnancy, male seahorse get pregnant, male seahorse.
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.