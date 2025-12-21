Celebrity Fitness Tips: स्किपिंग क्यों है Priyanka Chopra की फिटनेस का सबसे आसान राज,जानें तरीका और फायदे

प्रियंका चोपड़ा ने Pinkvilla के एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें स्किपिंग बचपन से ही पसंद है। स्कूल के दिनों में उन्होंने इसे ठीक से सीखा और बाद में फिल्म ‘Mary Kom’ की तैयारी के दौरान इसमें और निखार आया। उनके मुताबिक, जब भी उन्हें जल्दी और असरदार वर्कआउट करना होता है, तो वह स्किपिंग को चुनती हैं।उनका कहना है कि वह हफ्ते में कम से कम तीन दिन वर्कआउट करने की कोशिश करती हैं। भले ही रोजाना जिम जाना मुमकिन न हो, लेकिन स्किपिंग वह जरूर करती हैं क्योंकि यह आसान है और कहीं भी की जा सकती है। यहां तक कि वह स्किपिंग रोप को अपने बैग में भी रख लेती हैं।