Celebrity Fitness Tips: स्किपिंग क्यों है Priyanka Chopra की फिटनेस का सबसे आसान राज,जानें तरीका और फायदे

Priyanka ChopraFitness Tips: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी धाक जमा चुकीं प्रियंका चोपड़ा न सिर्फ अपनी एक्टिंग, बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पीसी (PC) जैसी स्टार्स खुद को फिट रखने के लिए घंटों जिम में भारी वजन उठाती होंगी, लेकिन उनकी फिटनेस का असली राज बेहद सिंपल है। यकीन मानिए, इसे आप और हम अपने घर के किसी भी कोने में आसानी से कर सकते हैं।
प्रियंका चोपड़ा ने Pinkvilla के एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें स्किपिंग बचपन से ही पसंद है। स्कूल के दिनों में उन्होंने इसे ठीक से सीखा और बाद में फिल्म ‘Mary Kom’ की तैयारी के दौरान इसमें और निखार आया। उनके मुताबिक, जब भी उन्हें जल्दी और असरदार वर्कआउट करना होता है, तो वह स्किपिंग को चुनती हैं।उनका कहना है कि वह हफ्ते में कम से कम तीन दिन वर्कआउट करने की कोशिश करती हैं। भले ही रोजाना जिम जाना मुमकिन न हो, लेकिन स्किपिंग वह जरूर करती हैं क्योंकि यह आसान है और कहीं भी की जा सकती है। यहां तक कि वह स्किपिंग रोप को अपने बैग में भी रख लेती हैं।
पैरों, टखनों और घुटनों की ताकत बढ़ती है
हड्डियां मजबूत होती हैं
बैलेंस और स्टेबिलिटी में सुधार होता है
दिल की सेहत बेहतर होती है
कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न होती है
