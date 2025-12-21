Pregnancy Constipation: प्रेगनेंसी में कब्ज आम है या खतरे की घंटी? डॉक्टर से जानिए पूरी सच्चाई

डॉ. मानिनि पटेल ने बताया कि आपका खान-पान कैसा है, इसका आपके पाचन स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के खान-पान में बदलाव आने लगता है उन्हें कुछ अलग अपने मूड के हिसाब से खानपान में बदलाव करने का मन करता है। इस चक्कर में वे फल और सब्जियों का सेवन कम करने लगती हैं जबकि प्रोसेस्ड या तली-भुनी चीज़ों का सेवन अधिक करने लगती हैं। इससे उनके खान-पान में फाइबर की कमी हो जाती है जो पाचन क्रिया में समस्या उत्पन्न कर सकती है। इसलिए उन्हें इस दौरान अपने खान-पान पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है अधिक से अधिक होने पानी पीना चाहिए इसके अलावा प्रेगनेंट महिलाओं को साबुत अनाज, फाइबर से भरपूर फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और दिन भर गुनगुने तरल पदार्थ लेने की सलाह देते हैं। साथ ही दही या छाछ जैसे प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल करने से आंतों का संतुलन बेहतर रहता है और पाचन प्रक्रिया सुचारु होती है।