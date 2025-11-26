स्वास्थ्य विभाग की नब्ज टटोलने दिल्ली से पहुंची टीम, गर्भवती महिलाओं का लिया फीडबैक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली के दल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षक के लिए 9 स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया गया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली के दल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षक के लिए 9 स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मातृ स्वास्थ्य एवं बाल स्वास्थ्य एनएलईपी, ओरल हेल्थ, एनपीपीसीडी, एनपीपीसी, ब्लॉक बैंक एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अवलोकन किया।
भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय से आए दल ने जिला चिकित्सालय उमरिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करकेली एवं धमोखर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरसवाही खुर्द, बंधवाबारा विकासखंड पाली एवं परासी एवं बरबसपुर विकासखंड मानपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन क्रियान्वयन एवं विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया गया। दल द्वारा गर्भवती माता को मिल रही सेवाएं एवं पंजीयन व शासन के द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों से रूबरू होकर प्राप्त की। वहीं स्वास्थ्य संस्थानों में दी जा रही सेवाओं ओपीडी, पैथोलॉजी, टीबी की जांच, उमंग स्वास्थ्य केंद्र की परामर्श सेवाओं, वैक्सिन स्टोर, लेबर रूम, बच्चों के टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रबंधन एवं रिकॉर्ड को रिव्यू किया गया एवं उपस्थित स्टाफ का इंटरव्यू लिया गया।
