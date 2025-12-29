फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश में बाघों के प्रसिद्ध उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे बेल्दी गांव में बाघ ने जमकर कोहराम मचाया। जिससे एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद बाघ जाकर एक घर में घुस गया और खटिया पर आराम फरमाने लगा। जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मकान की छत पर चढ़ गए।
मौके पर सूचना पाते ही पनपथा बफर की वन विभाग की टीम मौके पर तुरंत पहुंची। हालांकि, इससे पहले भी बाघ गांव में कई बार घुस चुका है। इसके पहले चिल्हारी के गड़रिया हार इलाके में एक बाघिन देखी गई थी। जिसे 26 दिसंबर को रेस्क्यू करके माधव टाइगर रिजर्व भेजा गया था।
बाघ ने गांव में गोपाल कोल के ऊपर झपट्टा मार दिया। जिससे वह जमीन पर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैर में चोट आई है। कटनी जिले के बरही अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कटनी रेफर कर दिया गया है।
युवक पर हमला करने के बाद बाघ दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के घर के अंदर बैठ गया। जिसके बाद ग्रामीण हैरान रह गए। बाघ को देखने के लिए लोग घर की छत पर चढ़ गए। हालांकि, बाघ को शाम 5:30-6 बजे के आसपास रेस्क्यू कर लिया गया।
पनपथा बफर के परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। उनकी प्राथमिकता ग्रामीणों और बाघ की सुरक्षा है।
