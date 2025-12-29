MP News: मध्यप्रदेश में बाघों के प्रसिद्ध उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे बेल्दी गांव में बाघ ने जमकर कोहराम मचाया। जिससे एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद बाघ जाकर एक घर में घुस गया और खटिया पर आराम फरमाने लगा। जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मकान की छत पर चढ़ गए।



मौके पर सूचना पाते ही पनपथा बफर की वन विभाग की टीम मौके पर तुरंत पहुंची। हालांकि, इससे पहले भी बाघ गांव में कई बार घुस चुका है। इसके पहले चिल्हारी के गड़रिया हार इलाके में एक बाघिन देखी गई थी। जिसे 26 दिसंबर को रेस्क्यू करके माधव टाइगर रिजर्व भेजा गया था।