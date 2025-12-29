29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

‘खटिया’ पर लेटकर आराम फरमा रहा था बाघ, फिर अचानक युवक पर मारा झपट्‌टा

MP News: मध्यप्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे बेल्दी गांव में टाइगर ने जमकर कोहराम मचाया।

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Himanshu Singh

Dec 29, 2025

umaria news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश में बाघों के प्रसिद्ध उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे बेल्दी गांव में बाघ ने जमकर कोहराम मचाया। जिससे एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद बाघ जाकर एक घर में घुस गया और खटिया पर आराम फरमाने लगा। जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मकान की छत पर चढ़ गए।

मौके पर सूचना पाते ही पनपथा बफर की वन विभाग की टीम मौके पर तुरंत पहुंची। हालांकि, इससे पहले भी बाघ गांव में कई बार घुस चुका है। इसके पहले चिल्हारी के गड़रिया हार इलाके में एक बाघिन देखी गई थी। जिसे 26 दिसंबर को रेस्क्यू करके माधव टाइगर रिजर्व भेजा गया था।

बाघ ने युवक पर मारा झपट्टा

बाघ ने गांव में गोपाल कोल के ऊपर झपट्‌टा मार दिया। जिससे वह जमीन पर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैर में चोट आई है। कटनी जिले के बरही अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कटनी रेफर कर दिया गया है।

घर में खटिया पर आराम फरमा रहा था बाघ

युवक पर हमला करने के बाद बाघ दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के घर के अंदर बैठ गया। जिसके बाद ग्रामीण हैरान रह गए। बाघ को देखने के लिए लोग घर की छत पर चढ़ गए। हालांकि, बाघ को शाम 5:30-6 बजे के आसपास रेस्क्यू कर लिया गया।

पनपथा बफर के परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। उनकी प्राथमिकता ग्रामीणों और बाघ की सुरक्षा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 07:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / ‘खटिया’ पर लेटकर आराम फरमा रहा था बाघ, फिर अचानक युवक पर मारा झपट्‌टा

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंछा में टाइगर मूवमेंट एवं टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को मिल रहीं घर जैसी सुविधाएं

भारत के हृदय की समृद्ध संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाज और जीवनशैली से परिचित हो रहे देशी-विदेशी पयर्टक
उमरिया

शराब की खुलेआम हो रही अवैध पैकारी, कार और बाइक से बिकवाई जा रही शराब

अपराध एवं विवादों का गढ़ बनता जा रहा मंगठार क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में खपाई जा रही शराब की खेप
उमरिया

दुकान के प्रमोशन के लिए दुकानदार ने युवक से करवाया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

पुलिस ने कहा-वायरल वीडियो की जांच कर दुकानदार और युवक पर करेंगे कार्रवाई
उमरिया

दबंगों ने जमीन पर कर लिया कब्जा, खेत में लगी फसल को पहुंचाया नुकसान

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 69 आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए आवेदनों के निराकरण के निर्देश
उमरिया

मवेशियों का शिकार कर रही बाघिन, गड़रिहाहार में जमा रखा है डेरा, दहशत में ग्रामीण

पार्क प्रबंधन ने कहा- रेस्क्यू कर किया जाएगा शिफ्ट, पनपथा बफर से लगे चिल्हारी का मामला, वन अमले के साथ हाथी दल कर रहा निगरानी
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.