खनिज और पुलिस विभाग की लापरवाही से बांधवगढ़ नेशनल पार्क की सीमा में हो रहा रेत का उत्खनन



स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गतिविधि की जानकारी संबंधित विभागों और वन विभाग को भी है, लेकिन पुलिस विभाग से गठजोड़ होने के कारण ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नदी बचाओ अभियान से जुड़े ग्रामीणों ने मांग की है कि रेत कंपनी द्वारा पूर्व में किए गए बड़े पैमाने के उत्खनन की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रातभर ट्रैक्टरों की आवाजाही से पार्क क्षेत्र के जंगली जानवरों को भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की है।