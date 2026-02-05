सराफा व्यापारी को बदमाश ने पहले बातों में फंसाया, फिर जेवरात से भरा बैग लेकर हो गया चंपत



घटना मंगलवार की शाम करीब 6.30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पीडि़त सराफा कारोबारी कौशल साहू, निवासी बेलगांव, जिला डिंडौरी है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर से आकर रहठा में स्व. नरोत्तम काछी की दुकान में सराफा व्यवसाय करता है। मंगलवार को रहठा में साप्ताहिक बाजार होने के कारण इलाके में भारी भीड़भाड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर बदमाश ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कौशल साहू दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान एक महिला ग्राहक दुकान पर आई, जिससे वह कारोबार से जुड़ी बातचीत करने लगा। इसी बीच बदमाश ने जेवरात से भरा बैग उठाकर फरार हो गया। जब तक कारोबारी को घटना का अहसास हुआ, तब तक बदमाश भीड़ में गायब हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी का मच गई। पीडि़त सराफा कारोबारी ने तत्काल नोरोजाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जल्द ही मामले के खुलासे का दावा कर रही है।