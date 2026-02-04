हर सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है भेदभाव, यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं



समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जातिगत भेदभाव एक गंभीर सामाजिक समस्या है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पूरी तरह आवश्यक है। लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्षता और संतुलन पर आधारित हो। यदि किसी निर्दोष छात्र को व्यक्तिगत रंजिश, दुर्भावना या झूठे आरोपों के आधार पर फंसाया जाता है तो ऐसे मामलों में आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी स्पष्ट और समान कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। केवल एक तरफा कार्रवाई से न्याय की भावना कमजोर होती है। विरोध करने वालों ने यह सवाल भी उठाया कि नए नियमों में भेदभाव को केवल एक दिशा में ही क्यों देखा गया है। यदि कोई ओबीसी वर्ग का छात्र एससी-एसटी वर्ग के छात्र के साथ जातिगत भेदभाव करता है, तो उसके खिलाफ स्पष्ट कार्रवाई का प्रावधान क्यों नहीं है। उनका कहना है कि भेदभाव किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हर सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है, और कानून को इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। यूजीसी रेगुलेशन-2026 में ओबीसी वर्ग को पीडि़त पक्ष के रूप में शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाए गए। समाज का कहना है कि इससे ऐसा संदेश जाता है मानो सामान्य वर्ग को पहले से ही दोषी मान लिया गया हो। जबकि न्याय व्यवस्था का मूल आधार तथ्यों, निष्पक्ष जांच और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत होते हैं, न कि पूर्वाग्रह।