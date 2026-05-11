एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, चलती ट्रेन से उठी आग की लपटें, रेलवे में हड़कंप

Indian Railway :मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के शहडोल-कटनी रेलखंड पर स्थित बिरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन पर रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां एक कोयले से लदी मालगाड़ी के तीन डिब्बों से अचानक धुआं उठने के बाद एकाएक आग लग गई। बता दें कि, मालगाड़ी शहडोल से कटनी जा रही थी। सबसे पहले मालगाड़ी के गार्ड की नजर डिब्बों से उठते धुएं पर पड़ी, उन्होंने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए रेलवे अफसरों को घटना की सूचना दी। इसके बाद अग्निशमन दल ने जबतक आग बुझाने का प्रयास किया, मालगाड़ी के तीनों डिब्बों में आग की लपटें उठना शुरु हो गई। हलांकि, गार्ड की सूझबूझ और अग्निशमन दल की त्वरित कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे रेलवे का बड़ा हादसा होते-होते टल गया।