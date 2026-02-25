जनसुनवाई में पहुंचे पैरामेडिकल के छात्र, कॉलेज प्रबंधन पर लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप



छात्राओं ने बताया कि समय बीत जाने पर हम लोगों का फार्म नहीं भराया गया। नामांकन शुल्क के नाम पर 3700 रुपए जमा करा लिए गए, लेकिन परीक्षा फार्म नहीं भराया गया है। संस्था द्वारा यह कहा जा रहा है कि अटेंडेंस कम होने की वजह से वर्ष 2024-25 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जबकि हम सभी नियमित रूप से कॉलेज आते हैं। वर्तमान में 2025-26 के परीक्षा फार्म भराए जा रहे हैं, लेकिल हम 10 छात्र-छात्राओं को वर्ष 2025-26 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जा रहा है। तीन वर्ष बीत जाने के बाद आज दिनांक तक प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया। छात्राओं ने मांग की है कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा फार्म भराया जाए।