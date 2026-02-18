18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

आधार व बैंक के कागजात फेंकने वाले कर्मचारी को ढूंढ़ रही पुलिस और डाक विभाग के अधिकारी

उमरिया में लावारिस हालत में सैकड़ों आधार कार्ड और बैंक के कागजात मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस लापरवाही की जांच करने के लिए शहडोल संभाग के डाक अधीक्षक महेंद्र सिंह खुद मंगलवार को उमरिया पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। यह मामला 14 फरवरी को सामने आया था, जब [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Feb 18, 2026

तालाब के किनारे मिले थे आधार व बैंक के कागजात, उमरिया का मामला

तालाब के किनारे मिले थे आधार व बैंक के कागजात, उमरिया का मामला

उमरिया में लावारिस हालत में सैकड़ों आधार कार्ड और बैंक के कागजात मिलने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस लापरवाही की जांच करने के लिए शहडोल संभाग के डाक अधीक्षक महेंद्र सिंह खुद मंगलवार को उमरिया पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। यह मामला 14 फरवरी को सामने आया था, जब शहर के वार्ड नंबर 19 में तालाब के पास आधार कार्ड, बैंक की डाक और अन्य जरूरी कागजात लावारिस पड़े मिले थे।


कोतवाली पुलिस ने इन दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के निजी दस्तावेज फेंके जाने से डाक विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। घटनास्थल का मुआयना करने और पुलिस से जानकारी लेने के बाद डाक अधीक्षक महेंद्र सिंह ने इसे लापरवाही बताया है। उन्होंने साफ कहा कि डाक को इस तरह खुले में फेंकना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग अब इन दस्तावेजों पर लिखे नंबरों के जरिए यह पता लगा रहा है कि डाक किस कर्मचारी को बांटने के लिए दी गई थी। डाक अधीक्षक ने भरोसा दिलाया है कि विभाग ने अपनी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। जैसे ही दोषी कर्मचारियों की पहचान होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस और डाक विभाग मिलकर सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 04:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / आधार व बैंक के कागजात फेंकने वाले कर्मचारी को ढूंढ़ रही पुलिस और डाक विभाग के अधिकारी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के दावों की खुली पोल, वार्डों में अब भी नहीं पहुंच रहा पानी

चंदिया में एमपीयूडीसीएल की पूर्ण परियोजना पर उठे सवाल
उमरिया

बच्चों के साथ घटित अपराध में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में बाल अधिकार संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन
उमरिया

सराफा व्यापारी को बदमाश ने पहले बातों में फंसाया, फिर जेवरात से भरा बैग लेकर हो गया चंपत

अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, नौरोजाबाद थाना अन्तर्गत ग्राम रहठा का मामला
उमरिया

हर सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है भेदभाव, यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं

यूजीसी रेगुलेशन-2026 के विरोध में सामाजिक संगठनों ने उठाए संवैधानिक सवाल
उमरिया

जरहा स्कूल के 8 बच्चों की बिगड़ी तबियत, जिला चिकित्सालय में किया जा रहा उपचार

स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची स्कूल, मध्याह्न भोजन की कराई सैंपलिंग, जलस्रोतों की जांच की जा रही
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.