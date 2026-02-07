बच्चों के साथ घटित अपराध में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता



प्रशिक्षक अमरजीत कुमार सिंह राज्य सलाहकार यूनिसेफ , विजय यादव बाल संरक्षण विशेषज्ञ आरंभ संगठन, राशि अशवानी बाल संरक्षण विशेषज्ञ मुस्कान संगठन, दिलीप पांडे बाल संरक्षण विशेषज्ञ उदय संगठन आदि की टीम द्वारा बच्चों के अधिकार के संबंध में व्याख्यान एवं जेंडर संवेदनशीलता विषय के संबंध में प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बच्चों के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान तथा बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, ऊर्जा डेस्क के बारे में जानकारी प्रदान की गई। विभिन्न केस स्टडी के माध्यम से बच्चों से संबंधित मामलों में पुलिस की भूमिका के बारे में अवगत कराया। प्रशिक्षण में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार साहू, प्रभारी रक्षित निरीक्षक रामदुलारे प्रजापति, प्रभारी आंतरिक प्रशिक्षण निरीक्षक रविशंकर कोकड़े, निरीक्षक सारिका शर्मा, निरीक्षक सुनीता गुप्ता, निरीक्षक मीना आर्मो एवं समस्त प्रशिक्षु नवआरक्षक उपस्थित रहे।