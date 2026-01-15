स्कूल में लटक रहा था ताला, लापरवाह शिक्षकों को मिलेगी सजा, छात्रावास में उपायुक्त ने की सफाई



छात्रावासी छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी तथा निराकरण का आश्वासन दिया। छात्राओं को मेहनत कर जीवन मे आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में भटकाव आने से पूरा जीवन भटक जाता है। अपने जीवन को भटकाव से बचाते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें। छात्रावास अधीक्षकों को छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्रा को माता-पिता व सगे भाई-बहन के अलावा किसी अन्य के साथ न भेजें, इसका लेखा जोखा भी रखा जाये। किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए और समस्त आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।