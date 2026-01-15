15 जनवरी 2026,

उमरिया

स्कूल में लटक रहा था ताला, लापरवाह शिक्षकों को मिलेगी सजा, छात्रावास में उपायुक्त ने की सफाई

उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने कन्या शिक्षा परिसर एवं छात्रावास मानपुर का किया निरीक्षण, शिक्षकों का वेतन काटने नोटिस जारी

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Jan 15, 2026

उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने कन्या शिक्षा परिसर एवं छात्रावास मानपुर का किया निरीक्षण, शिक्षकों का वेतन काटने नोटिस जारी

उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने कन्या शिक्षा परिसर एवं छात्रावास मानपुर का किया निरीक्षण, शिक्षकों का वेतन काटने नोटिस जारी

संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल संभाग जेपी यादव ने मानपुर मे संचालित माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर तथा सीनियर अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय बंद मिलने पर उपायुक्त ने शिक्षकों का वेतन काटने संबंधी नोटिस जारी किया। विद्यालय एवं छात्रावास परिसर में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी जताई तथा स्वयं बच्चों के साथ परिसर की सफाई कार्य कर बच्चों को अपना परिसर साफ-सुथरा रखने का संदेश दिया।


छात्रावासी छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी तथा निराकरण का आश्वासन दिया। छात्राओं को मेहनत कर जीवन मे आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में भटकाव आने से पूरा जीवन भटक जाता है। अपने जीवन को भटकाव से बचाते हुए पढ़ाई पर ध्यान दें। छात्रावास अधीक्षकों को छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्रा को माता-पिता व सगे भाई-बहन के अलावा किसी अन्य के साथ न भेजें, इसका लेखा जोखा भी रखा जाये। किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए और समस्त आवश्यक कार्रवाई तत्काल की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


बच्चों को सामग्री क्रय करने करें प्रेरित


कन्या शिक्षा परिसर के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य एवं शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, दैनिक डायरी का संधारण, उपस्थिति पंजियों का संधारण आदि का अवलोकन एवं समीक्षा की गई। प्राचार्य के कार्य पर असंतोष प्रकट कर निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने निर्देशित किया। विद्यालय की छात्राओं के लिए आवश्यक सामग्री की जो राशि विद्यार्थियों के खाते में जमा की गई हैं, छात्राओं एवं पालकों को आगामी एक सप्तााह में सामग्री क्रय करने प्रेरित किया जाए। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य अमर जीत द्विवेदी उपस्थित रहे।

Published on:

15 Jan 2026 04:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / स्कूल में लटक रहा था ताला, लापरवाह शिक्षकों को मिलेगी सजा, छात्रावास में उपायुक्त ने की सफाई

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

