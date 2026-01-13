परीक्षा परिणामों में हुई भारी गड़बड़ी, विद्यार्थियों के शून्य दर्शाए गए अंक से नाराजगी



वहीं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से संबद्ध महाविद्यालयों के परिणाम बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के परिणाम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के परिणाम शून्य एवं फेल दर्शाया गया। कुछ छात्रों से वचन पत्र लेकर परीक्षाएं कराई गई थीं उनके रिजल्ट आज तक नहीं आए। अगर शीघ्र परिणामों में सुधार नहीं किया गया तो एनएसयूआई जिला-उमरिया सडक़ों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान एनएसयूआइ जिला अध्यक्ष मो. असलम शेर, आईटी सेल अध्यक्ष कृष्ण कांत तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष अम्बर शुक्ला, ओम असाटी, अनुज वर्मा, खुशी मोगरे, अनुराग तिवारी, कृष्णा रजक, राजा कोल आदि उपस्थित रहे।