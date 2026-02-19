कल्दा स्कूल में हुई अजीब हरकत, झाड़-फूंक के बाद छात्राओं के ठीक होने का दावा



इस मामले में हाई स्कूल कल्दा के प्रभारी प्राचार्य सूरज लाल मराबी ने बताया कि पहले दिन दो बच्चियों के साथ ऐसा हुआ। वे ठीक हो गईं। दूसरे दिन तीन-चार बच्चियों के साथ ऐसा हुआ तो उनकी भी झाड़ फूंक करवाई गई। तीसरे दिन 10-11 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, तब सभी लोगों को ग्राम महोबा दादर पंडा के पास ले जाया गया है। फिलहाल सभी ठीक हो गई हैं, हो सकता है कोई साया इनके ऊपर हो।