19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

कल्दा स्कूल में हुई अजीब हरकत, झाड़-फूंक के बाद छात्राओं के ठीक होने का दावा

जिले के जनपद पंचायत करकेली में आने वाले ग्राम कल्दा स्थित हाईस्कूल में पढऩे वाली छात्राएं अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं, जिससे अभिभावक भी सकते में हैं। दरअसल, बीते तीन दिन पहले दो छात्राएं अचानक क्लास के बाहर नाचने-कूदने लगीं। छात्राओं को ऐसा करते देख स्कूल प्रबंधन ने तुरंत अभिभावकों को खबर दी गई। दावा [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Feb 19, 2026

जनपद पंचाचत करकेली के ग्राम कल्दा हाईस्कूल का मामला

जनपद पंचाचत करकेली के ग्राम कल्दा हाईस्कूल का मामला

जिले के जनपद पंचायत करकेली में आने वाले ग्राम कल्दा स्थित हाईस्कूल में पढऩे वाली छात्राएं अजीबोगरीब हरकत कर रही हैं, जिससे अभिभावक भी सकते में हैं। दरअसल, बीते तीन दिन पहले दो छात्राएं अचानक क्लास के बाहर नाचने-कूदने लगीं। छात्राओं को ऐसा करते देख स्कूल प्रबंधन ने तुरंत अभिभावकों को खबर दी गई। दावा किया जा रहा है कि परिजनों ने झाड़ फूंक करवाई, जिससे छात्राएं ठीक हो गईं।


वहीं, दूसरे दिन भी कुछ छात्राओं के वही हाल रहे। उनकी भी झाड़ फूंक करवाई गई लेकिन तीसरे दिन 10-11 छात्राओं की वही स्थिति हुई। इसी बीच किसी ने वीडियो बना लिया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दूसरी तरफ छात्राओं के अभिभावक तत्काल अपनी बच्चियों को पहाड़ के ऊपर बसे गांव महोबा दादर मंदिर ले गए, जहां पंडा के झाड़ फूंक करने पर सभी छात्राएं ठीक हो गईं।


इस मामले में हाई स्कूल कल्दा के प्रभारी प्राचार्य सूरज लाल मराबी ने बताया कि पहले दिन दो बच्चियों के साथ ऐसा हुआ। वे ठीक हो गईं। दूसरे दिन तीन-चार बच्चियों के साथ ऐसा हुआ तो उनकी भी झाड़ फूंक करवाई गई। तीसरे दिन 10-11 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, तब सभी लोगों को ग्राम महोबा दादर पंडा के पास ले जाया गया है। फिलहाल सभी ठीक हो गई हैं, हो सकता है कोई साया इनके ऊपर हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 04:20 pm

Published on:

19 Feb 2026 04:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / कल्दा स्कूल में हुई अजीब हरकत, झाड़-फूंक के बाद छात्राओं के ठीक होने का दावा

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधार व बैंक के कागजात फेंकने वाले कर्मचारी को ढूंढ़ रही पुलिस और डाक विभाग के अधिकारी

तालाब के किनारे मिले थे आधार व बैंक के कागजात, उमरिया का मामला
उमरिया

अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के दावों की खुली पोल, वार्डों में अब भी नहीं पहुंच रहा पानी

चंदिया में एमपीयूडीसीएल की पूर्ण परियोजना पर उठे सवाल
उमरिया

बच्चों के साथ घटित अपराध में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में बाल अधिकार संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन
उमरिया

सराफा व्यापारी को बदमाश ने पहले बातों में फंसाया, फिर जेवरात से भरा बैग लेकर हो गया चंपत

अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, नौरोजाबाद थाना अन्तर्गत ग्राम रहठा का मामला
उमरिया

हर सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है भेदभाव, यह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं

यूजीसी रेगुलेशन-2026 के विरोध में सामाजिक संगठनों ने उठाए संवैधानिक सवाल
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.