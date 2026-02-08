अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के दावों की खुली पोल, वार्डों में अब भी नहीं पहुंच रहा पानी



जनसंपर्क विभाग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर प्रकाशित खबर में बताया गया कि परियोजना की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 98.5 प्रतिशत है। 21.70 करोड़ रुपये की लागत वाली इस योजना को हर घर नल से जल की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। इंटेक वेल, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओवरहेड टैंक और 35 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का भी जिक्र किया गया। नागरिक पीयूष शुक्ला ने साफ लिखा कि पूरे नगर में अब तक जलप्रदाय शुरू ही नहीं हुआ है। कई वार्डों में कहीं-कहीं पानी आ रहा है, तो कहीं बिल्कुल नहीं। वहीं अंसार अहमद खान ने सवाल उठाया कि जब आज भी जगह-जगह गड्ढे खुद रहे हैं, नालियां बन रही हैं और पाइपलाइन डाली जा रही है, तो 100 प्रतिशत पूर्णता का दावा कैसे किया जा सकता है।