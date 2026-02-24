साइबर क्राइम: पूर्व एसडीओपी के नाम पर बनाई फर्जी फेसबुक आइडी, लोगों को दे रहे सस्ता सामान बेचने का लालच



इस आईडी से लोगों को एक जैसा संदेश भेजा जा रहा है। मैसेज में लिखा है कि मेरा दोस्त संतोष कुमार सीआरपीएफ कैंप में अधिकारी है। स्थनांतरण होने पर वह अपने घर का फर्नीचर बहुत सस्ते दाम में बेच रहा है। पहले बातचीत आगे बढ़ाई जाती है, फिर एडवांस पेमेंट या ऑनलाइन ट्रांसफर की मांग की जाती है। इस मामले में जब डॉ. नागेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके नाम से बनी किसी भी सोशल मीडिया आईडी पर भरोसा न करें और किसी भी तरह का लेनदेन बिल्कुल न करें।