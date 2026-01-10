क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य रीवा ने जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा, हितग्राहियों से की चर्चा



उन्होंने प्रसव पश्चात वार्ड में हितग्राहियों से मुलाकात करते हुए शीघ्र स्तनपान कराने की बात कही। कंगारू मदर केयर की पद्धति को अपनाने उपस्थित हितग्राहियों को जानकारी दी। संयुक्त संचालक डॉ. जी. एस परिहार ने एसएनसीयू एवं एनआरसी में बेड ऑक्युपेंसी रेट बढ़ाने एवं फॉलोअप बढ़ाने के लिए विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने अस्पताल के नवीन भवन का भ्रमण कर अवलोकन किया। रीवा से आए डिप्टी डायरेक्टर डॉ. घनश्याम मिश्रा रीवा एवं डॉ. रत्नेश द्विवेदी संभागीय जिला कार्यक्रम प्रबंधक अभय पांडे द्वारा जिला अस्पताल में संचालित अलग-अलग यूनिट का भ्रमण किया गया। डिप्टी डायरेक्टर डॉ. ज्ञानेश मिश्रा एवं टीम द्वारा ब्लड बैंक के रिकॉर्ड देखे गए जो उचित पाए गए।