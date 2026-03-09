खेत में बकरी चरा रही नाबालिग को लालच देकर पाली ले जाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पीडि़ता के अनुसार उसे कुछ समय तक घर में रखा गया और किसी को जानकारी नहीं देने की बात कह कर धमकाया। कुछ समय बाद पीडि़ता किसी तरह वहां से निकलकर पैदल अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक युवक मिला, जिसके मोबाइल से उसने अपने रिश्तेदार को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अपने साथ ले गए। घर में घटना की जानकारी देने पर पीडि़ता को थाने लाकर शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, पॉक्सो एक्ट तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिन्हे न्यायालय में पेश किया गया है।