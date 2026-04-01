मौत का Live Video : जुलूस में ‘काली’ बनकर नाच रहा था युवक, परिवार बोला- ‘माता’ ले गईं

Death Live Video :मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से मौत का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के नौरोजाबाद थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले पठारी गांव में जावरा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम के दौरान हर साल की तरह इस साल भी दो से तीन लोग माता काली का स्वरूप धारण करके काली नृत्य कर रहे थे। उसी दौरान एक युवक की मौत हो गई। देखने में ये मौत हार्ट अटैक के कारण हुई सामान्य लग रही है, लेकिन इस मौत को स्थानीय लोग रहस्यमयी मान रहे हैं। खास बात ये है कि, मौत का ये दृष्य कैमरे में भी कैद हो गया, जिसके चलते पूर गांव में सिर्फ इसी घटनाक्रम की चर्चा हो रही है।