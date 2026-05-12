उमरिया में रेत माफिया का खूनी खेल! वनकर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश

उमरिया जिले के चंदिया थाना अंतर्गत ग्राम सलैया अखडार की इस घटना से हड़कंप मच गया। मामले के मुताबिक सोमवार को स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई जब वन विभाग की टीम अवैध खनन रोकने पहुंची। इससे पहले, रविवार शाम वनरक्षक रामशंकर चर्मकार ने रेत लदे तीन ट्रैक्टरों को पकड़ा था, जिसके बाद आरोपियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। सोमवार को जब रेंजर नीलेश द्विवेदी के नेतृत्व में टीम जब्ती के लिए पहुंची, तो माफिया के समर्थकों ने पूरी टीम को घेरकर बंधक बनाने जैसी स्थिति पैदा कर दी। विभाग ने बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला तो दर्ज कराया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी पकड़ से बाहर हैं।