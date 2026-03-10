युवती को लेकर हुए विवाद में युवक को पानी में डुबोकर की थी मारपीट, हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार



मारपीट से बचने के लिए जमुना कोल तालाब में कूद गया, जिसके पीछे पंकज कोल एवं उसके कुछ साथी भी तालाब में उतर गए और जमुना को पकडकऱ पानी में डुबोते हुए मारपीट की। कुछ समय बाद जब वह अचेत हो गया तो आरोपीगण उसे तालाब के पानी में छोडकऱ मौके से फरार हो गए। मामले में मृतक के परिजनों ने चौकी बिलासपुर में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर अनु. अधि. पुलिस पीएस परस्ते के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले में संबंधित लोगों से बारीकी से पूछताछ कर प्राप्त भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यो के अधार पर घटनाक्रम का पता लगाया और संदेहियों की पहचान की। 5 मार्च को मृतक की तलाश के दौरान तालाब में शव मिला जिसके चेहरे पर चोट के निशान पाए गए।