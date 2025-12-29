रंछा में टाइगर मूवमेंट एवं टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को मिल रहीं घर जैसी सुविधाएं

भारत के हृदय की समृद्ध संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाज और जीवनशैली से परिचित हो रहे देशी-विदेशी पयर्टक
मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी मकान मालिकों के लिए योजनाएं शुरू की हैं जो अपने घर का एक हिस्सा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आवास के रूप में देना चाहते हैं। ये अनूठी और लाभदायक योजना संपत्ति मालिकों को ै। साथ ही ये योजना संपत्ति मालिकों के लिए नियमित आय का स्रोत भी पैदा कर रही है।
मध्य प्रदेश के शहरों, गांवों और पर्यटकों की रुचि वाले स्थानों में उपलब्ध पर्यटक आवासों को पूरक बनाने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने होम स्टे योजना प्रारंभ की है जिसका क्रियान्वयन आईजीएस द्वारा किया जा रहा है। आईजीएस के क्लस्टर कार्डिनेटर सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि मानपुर जनपद पंचायत के ग्राम रंछा में 6 होम स्टे हंै, जिसमे वर्तमान में पांच प्रारंभ हो गए हंै। वनराज होम स्टे सावित्री चंद्रिका सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा है। वे अभी तक 2 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर चुकी हंै। टाइगर मूवमेन्ट होम स्टे धर्मेंद्र यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है, फूड आदि गतिविधियों से 6500 रुपए की आय अर्जित की जा चुकी है। टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे सुंदर लाल यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है, फूड आदि गतिविधियों से 4500 रुपए की आय अर्जित की जा चुकी है। विलेज लाइफ होम स्टे छोटे लाल यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा टेम्पल व्यू होम स्टे छोटे सिंह का निर्माणाधीन है।
रंछा में टाइगर मूवमेंट एवं टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को घर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। टाइगर मूवमेंट होम स्टे के संचालक धर्मेन्द्र यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की मदद से यह होम स्टे तैयार किया गया है, जिसमें एक कमरा बना हुआ है कमरे में डबल बेड की सुविधा है। इसके साथ ही होम स्टे के पास सब्जी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सैलानियों को घर जैसा खाना परोसा जाता है तथा यहां की संस्कृति से अवगत कराया जाता है। होम स्टे के संचालन में पूरा परिवार मदद करता है। उन्होंने बताया कि होम स्टे तैयार करने में एक लाख रुपए की प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है।
