29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

रंछा में टाइगर मूवमेंट एवं टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को मिल रहीं घर जैसी सुविधाएं

भारत के हृदय की समृद्ध संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाज और जीवनशैली से परिचित हो रहे देशी-विदेशी पयर्टक

2 min read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Dec 29, 2025

भारत के हृदय की समृद्ध संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाज और जीवनशैली से परिचित हो रहे देशी-विदेशी पयर्टक

भारत के हृदय की समृद्ध संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाज और जीवनशैली से परिचित हो रहे देशी-विदेशी पयर्टक

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी मकान मालिकों के लिए योजनाएं शुरू की हैं जो अपने घर का एक हिस्सा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आवास के रूप में देना चाहते हैं। ये अनूठी और लाभदायक योजना संपत्ति मालिकों को ै। साथ ही ये योजना संपत्ति मालिकों के लिए नियमित आय का स्रोत भी पैदा कर रही है।


मध्य प्रदेश के शहरों, गांवों और पर्यटकों की रुचि वाले स्थानों में उपलब्ध पर्यटक आवासों को पूरक बनाने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने होम स्टे योजना प्रारंभ की है जिसका क्रियान्वयन आईजीएस द्वारा किया जा रहा है। आईजीएस के क्लस्टर कार्डिनेटर सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि मानपुर जनपद पंचायत के ग्राम रंछा में 6 होम स्टे हंै, जिसमे वर्तमान में पांच प्रारंभ हो गए हंै। वनराज होम स्टे सावित्री चंद्रिका सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा है। वे अभी तक 2 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर चुकी हंै। टाइगर मूवमेन्ट होम स्टे धर्मेंद्र यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है, फूड आदि गतिविधियों से 6500 रुपए की आय अर्जित की जा चुकी है। टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे सुंदर लाल यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है, फूड आदि गतिविधियों से 4500 रुपए की आय अर्जित की जा चुकी है। विलेज लाइफ होम स्टे छोटे लाल यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा टेम्पल व्यू होम स्टे छोटे सिंह का निर्माणाधीन है।


पर्यटन बोर्ड की मदद से हुआ तैयार


रंछा में टाइगर मूवमेंट एवं टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को घर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। टाइगर मूवमेंट होम स्टे के संचालक धर्मेन्द्र यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की मदद से यह होम स्टे तैयार किया गया है, जिसमें एक कमरा बना हुआ है कमरे में डबल बेड की सुविधा है। इसके साथ ही होम स्टे के पास सब्जी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सैलानियों को घर जैसा खाना परोसा जाता है तथा यहां की संस्कृति से अवगत कराया जाता है। होम स्टे के संचालन में पूरा परिवार मदद करता है। उन्होंने बताया कि होम स्टे तैयार करने में एक लाख रुपए की प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 04:28 pm

Published on:

29 Dec 2025 04:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / रंछा में टाइगर मूवमेंट एवं टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को मिल रहीं घर जैसी सुविधाएं

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शराब की खुलेआम हो रही अवैध पैकारी, कार और बाइक से बिकवाई जा रही शराब

अपराध एवं विवादों का गढ़ बनता जा रहा मंगठार क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में खपाई जा रही शराब की खेप
उमरिया

दुकान के प्रमोशन के लिए दुकानदार ने युवक से करवाया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

पुलिस ने कहा-वायरल वीडियो की जांच कर दुकानदार और युवक पर करेंगे कार्रवाई
उमरिया

दबंगों ने जमीन पर कर लिया कब्जा, खेत में लगी फसल को पहुंचाया नुकसान

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 69 आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए आवेदनों के निराकरण के निर्देश
उमरिया

मवेशियों का शिकार कर रही बाघिन, गड़रिहाहार में जमा रखा है डेरा, दहशत में ग्रामीण

पार्क प्रबंधन ने कहा- रेस्क्यू कर किया जाएगा शिफ्ट, पनपथा बफर से लगे चिल्हारी का मामला, वन अमले के साथ हाथी दल कर रहा निगरानी
उमरिया

घर की सफाई कराने के लिए महिला को बुलाया, दुष्कर्म के बाद कर दी हत्या

पाली थाना क्षेत्र के ग्राम बंधवाबारा का मामला, जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.