रंछा में टाइगर मूवमेंट एवं टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को मिल रहीं घर जैसी सुविधाएं



मध्य प्रदेश के शहरों, गांवों और पर्यटकों की रुचि वाले स्थानों में उपलब्ध पर्यटक आवासों को पूरक बनाने के लिए मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड ने होम स्टे योजना प्रारंभ की है जिसका क्रियान्वयन आईजीएस द्वारा किया जा रहा है। आईजीएस के क्लस्टर कार्डिनेटर सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि मानपुर जनपद पंचायत के ग्राम रंछा में 6 होम स्टे हंै, जिसमे वर्तमान में पांच प्रारंभ हो गए हंै। वनराज होम स्टे सावित्री चंद्रिका सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा है। वे अभी तक 2 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर चुकी हंै। टाइगर मूवमेन्ट होम स्टे धर्मेंद्र यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है, फूड आदि गतिविधियों से 6500 रुपए की आय अर्जित की जा चुकी है। टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे सुंदर लाल यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है, फूड आदि गतिविधियों से 4500 रुपए की आय अर्जित की जा चुकी है। विलेज लाइफ होम स्टे छोटे लाल यादव द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा टेम्पल व्यू होम स्टे छोटे सिंह का निर्माणाधीन है।