बैठक व्यवस्था और सोलर लाइट लगाने खर्च होंगे 15 लाख रुपए

कमिश्नर शहडोल संभाग ने ग्राम पठारी में विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
कमिश्नर शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता ने ग्राम पठारी में पीएम आवास, पोषण वाटिका, खेल मैदान, निर्माणाधीन स्कूल भवन का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। सामुदायिक पोषण वाटिका का निरीक्षण कर वर्षा स्व सहायता समूह की सदस्य श्यामवती से पोषण वाटिका में की जा रही गतिविधि तथा उससे होने वाली आय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह सरस्वती स्व सहायाता समूह की सचिव मीरा सिंह से गतिविधि के संबंध में चर्चा की।
कमिश्नर ने ग्राम पठारी में पीएम आवास योजना की हितग्राही पार्वती सिंह राठौर के घर पहुंचकर आवास का अवलोकन किया। जिस पर हितग्राही द्वारा बताया गया कि पीएम आवास योजना के तहत चार साल पहले आवास स्वीकृत हुआ है। आवास मे दो कमरे बने हुए हैं। शासन की तरफ से विधवा पेंशन योजना तथा पात्रता पर्ची के तहत राशन उपलब्ध हो रहा है। खेल मैदान के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि खेल मैदान में बच्चो के बैठने के लिए बन रही बैठक व्यवस्था की लागत 9 लाख रूपये है। खेल मैदान में 6 लाख रूपये की लागत से सोलर लाइट लगवाई जा रही है। कमिश्नर शहडोल संभाग ने ग्राउंड को लेबल कराने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत पठारी स्थित स्कूल में बन रहे अतिरिक्त कक्ष का भी कमिश्नर शहडोल संभाग ने निरीक्षण किया तथा पूरी गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान 3.54 लाख रूपये की लागत से निर्मित डब्ल्यूएसपी निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया तथा उसकी प्रक्रिया को समझा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सरपंच ग्राम पंचायत पठारी गोविंद प्रसाद गौतम से ग्राम पंचायत में संचालित कार्यो की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।
निरीक्षण के समय संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, तहसीलदार अभ्यानंद शर्मा, एस एल आर सतीश सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत पठारी गोविंद प्रसाद गौतम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
कमिश्नर ने ग्राम पठारी में मतदान केंद्र क्रमांक 227 तथा मतदान केंद्र क्रमांक 228 का निरीक्षण करते हुए फार्म -6 एवं फार्म - 8 की जानकारी बीएलओ से प्राप्त की। मतदान केंद्र क्रमांक 227 के बीएलओ ने बताया कि कुल मतदाताओ की संख्या 1160 है। फार्म 6 की संख्या 12 है, जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। फार्म 8 की संख्या 2 है जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। इसी तरह मतदान केंद्र क्रमांक 228 के बीएलओ ने बताया कि कुल मतदाताओ की संख्या 318 है, फार्म 6 की संख्या 6 है जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। फार्म 8 की संख्या 1 है। उन्होंने लाजिकल इरर वाले फार्मो में निर्धारित दस्तावेज के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया, तहसीलदार अभ्यानंद शर्मा, एसएलआर सतीश सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत पठारी गोविंद प्रसाद गौतम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग