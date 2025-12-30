30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उमरिया

बैठक व्यवस्था और सोलर लाइट लगाने खर्च होंगे 15 लाख रुपए

कमिश्नर शहडोल संभाग ने ग्राम पठारी में विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

2 min read
Google source verification

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Dec 30, 2025

कमिश्नर शहडोल संभाग ने ग्राम पठारी में विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

कमिश्नर शहडोल संभाग ने ग्राम पठारी में विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

कमिश्नर शहडोल संभाग सुरभि गुप्ता ने ग्राम पठारी में पीएम आवास, पोषण वाटिका, खेल मैदान, निर्माणाधीन स्कूल भवन का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। सामुदायिक पोषण वाटिका का निरीक्षण कर वर्षा स्व सहायता समूह की सदस्य श्यामवती से पोषण वाटिका में की जा रही गतिविधि तथा उससे होने वाली आय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह सरस्वती स्व सहायाता समूह की सचिव मीरा सिंह से गतिविधि के संबंध में चर्चा की।


कमिश्नर ने ग्राम पठारी में पीएम आवास योजना की हितग्राही पार्वती सिंह राठौर के घर पहुंचकर आवास का अवलोकन किया। जिस पर हितग्राही द्वारा बताया गया कि पीएम आवास योजना के तहत चार साल पहले आवास स्वीकृत हुआ है। आवास मे दो कमरे बने हुए हैं। शासन की तरफ से विधवा पेंशन योजना तथा पात्रता पर्ची के तहत राशन उपलब्ध हो रहा है। खेल मैदान के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि खेल मैदान में बच्चो के बैठने के लिए बन रही बैठक व्यवस्था की लागत 9 लाख रूपये है। खेल मैदान में 6 लाख रूपये की लागत से सोलर लाइट लगवाई जा रही है। कमिश्नर शहडोल संभाग ने ग्राउंड को लेबल कराने के निर्देश दिए।


ग्राम पंचायत पठारी स्थित स्कूल में बन रहे अतिरिक्त कक्ष का भी कमिश्नर शहडोल संभाग ने निरीक्षण किया तथा पूरी गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान 3.54 लाख रूपये की लागत से निर्मित डब्ल्यूएसपी निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया तथा उसकी प्रक्रिया को समझा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सरपंच ग्राम पंचायत पठारी गोविंद प्रसाद गौतम से ग्राम पंचायत में संचालित कार्यो की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।
निरीक्षण के समय संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, तहसीलदार अभ्यानंद शर्मा, एस एल आर सतीश सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत पठारी गोविंद प्रसाद गौतम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।


मतदान केंद्रों का भी किया निरीक्षण


कमिश्नर ने ग्राम पठारी में मतदान केंद्र क्रमांक 227 तथा मतदान केंद्र क्रमांक 228 का निरीक्षण करते हुए फार्म -6 एवं फार्म - 8 की जानकारी बीएलओ से प्राप्त की। मतदान केंद्र क्रमांक 227 के बीएलओ ने बताया कि कुल मतदाताओ की संख्या 1160 है। फार्म 6 की संख्या 12 है, जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। फार्म 8 की संख्या 2 है जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। इसी तरह मतदान केंद्र क्रमांक 228 के बीएलओ ने बताया कि कुल मतदाताओ की संख्या 318 है, फार्म 6 की संख्या 6 है जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। फार्म 8 की संख्या 1 है। उन्होंने लाजिकल इरर वाले फार्मो में निर्धारित दस्तावेज के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया, तहसीलदार अभ्यानंद शर्मा, एसएलआर सतीश सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत पठारी गोविंद प्रसाद गौतम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 04:09 pm

Published on:

30 Dec 2025 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / बैठक व्यवस्था और सोलर लाइट लगाने खर्च होंगे 15 लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘खटिया’ पर लेटकर आराम फरमा रहा था बाघ, फिर अचानक युवक पर मारा झपट्‌टा

umaria news
उमरिया

रंछा में टाइगर मूवमेंट एवं टाइगर फुट प्रिंट होम स्टे में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को मिल रहीं घर जैसी सुविधाएं

भारत के हृदय की समृद्ध संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाज और जीवनशैली से परिचित हो रहे देशी-विदेशी पयर्टक
उमरिया

शराब की खुलेआम हो रही अवैध पैकारी, कार और बाइक से बिकवाई जा रही शराब

अपराध एवं विवादों का गढ़ बनता जा रहा मंगठार क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में खपाई जा रही शराब की खेप
उमरिया

दुकान के प्रमोशन के लिए दुकानदार ने युवक से करवाया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

पुलिस ने कहा-वायरल वीडियो की जांच कर दुकानदार और युवक पर करेंगे कार्रवाई
उमरिया

दबंगों ने जमीन पर कर लिया कब्जा, खेत में लगी फसल को पहुंचाया नुकसान

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 69 आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए आवेदनों के निराकरण के निर्देश
उमरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.