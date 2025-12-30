बैठक व्यवस्था और सोलर लाइट लगाने खर्च होंगे 15 लाख रुपए



कमिश्नर ने ग्राम पठारी में मतदान केंद्र क्रमांक 227 तथा मतदान केंद्र क्रमांक 228 का निरीक्षण करते हुए फार्म -6 एवं फार्म - 8 की जानकारी बीएलओ से प्राप्त की। मतदान केंद्र क्रमांक 227 के बीएलओ ने बताया कि कुल मतदाताओ की संख्या 1160 है। फार्म 6 की संख्या 12 है, जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। फार्म 8 की संख्या 2 है जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। इसी तरह मतदान केंद्र क्रमांक 228 के बीएलओ ने बताया कि कुल मतदाताओ की संख्या 318 है, फार्म 6 की संख्या 6 है जिसे आनलाइन फीड कर दिया गया है। फार्म 8 की संख्या 1 है। उन्होंने लाजिकल इरर वाले फार्मो में निर्धारित दस्तावेज के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी रीता डेहरिया, तहसीलदार अभ्यानंद शर्मा, एसएलआर सतीश सोनी, सरपंच ग्राम पंचायत पठारी गोविंद प्रसाद गौतम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।