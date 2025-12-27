दुकान के प्रमोशन के लिए दुकानदार ने युवक से करवाया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल

पुलिस ने कहा-वायरल वीडियो की जांच कर दुकानदार और युवक पर करेंगे कार्रवाई
जिले के सज्जन उत्कृष्ट उत्तर माध्यमिक विद्यालय के सामने रेलवे स्टेशन रोड पर एक युवक का खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक इलेक्ट्रिक रिक्शा के ऊपर खड़ा होकर स्टंट करता है और अचानक सडक़ पर कूद जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की। कई यूजर्स ने इसे युवाओं के लिए गलत संदेश देने वाला बताया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की।
यातायात प्रभारी चंद्रकांत तिवारी ने कहा कि नगर में संचालित एक मोबाइल दुकानदार ने दुकान के प्रचार के लिए यह स्टंट करवाया है। दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान कर उसके खिलाफ भी नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।
