शराब की खुलेआम हो रही अवैध पैकारी, कार और बाइक से बिकवाई जा रही शराब



हाइवे के किनारे होटलों एवं ढाबों से शराब बेची जा रही और खुलेआम बैठाकर पिलाई जा रही। इसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। शराब के अवैध विक्रय सेे नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल बिगड़ रहा हैं क्योंकि उसी जगह शराब सहज उपलब्ध होने से व्यक्ति की पीने की कोई सीमा नहीं रहती। अत्यधिक शराब सेवन से या तो विवाद होता है या दुर्घटनाएं। मंगठार बस्ती में सहज उपलब्ध हो रही शराब के नशे में परियोजना में कार्यरत श्रमिक ड्यूटी में और ड्यूटी के बाद भी आए दिन उत्पात मचाते नजर आ जाते हंै। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है।