शराब की खुलेआम हो रही अवैध पैकारी, कार और बाइक से बिकवाई जा रही शराब

अपराध एवं विवादों का गढ़ बनता जा रहा मंगठार क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में खपाई जा रही शराब की खेप
क्षेत्र इन दिनों दुर्घटना, अपराध एवं विवादों का गढ़ बनता नजर आ रहा है, जिसका कारण शराब है। क्षेत्र में जगह-जगह शराब की अवैध पैकारी की जा रही है। पाली से शुरू होकर एमपीईबी कालोनी, मंगठार बस्ती, कुरकुचा, सुंदर दादर, तिवनी को लेकर क्षेत्र के चारों ओर शराब ठेकेदार द्वारा खुलेआम बाइक और कार के माध्यम से अवैध शराब बिकवाई जा रही है।
हाइवे के किनारे होटलों एवं ढाबों से शराब बेची जा रही और खुलेआम बैठाकर पिलाई जा रही। इसके बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। शराब के अवैध विक्रय सेे नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल बिगड़ रहा हैं क्योंकि उसी जगह शराब सहज उपलब्ध होने से व्यक्ति की पीने की कोई सीमा नहीं रहती। अत्यधिक शराब सेवन से या तो विवाद होता है या दुर्घटनाएं। मंगठार बस्ती में सहज उपलब्ध हो रही शराब के नशे में परियोजना में कार्यरत श्रमिक ड्यूटी में और ड्यूटी के बाद भी आए दिन उत्पात मचाते नजर आ जाते हंै। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है।
