Daal and Dahi: दाल और दही एक साथ खाना बंद कर दें नहीं तो हो सकती हैं ये खतरनाक बीमारियां!

Daal And Dahi: आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि वे जब दाल खाते हैं तो उसमें दही मिलाकर खाते हैं। कई लोग दाल के बिना दही नहीं खाते और दही के बिना दाल नहीं खाते हैं। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जीभ के स्वाद के चक्कर में आप शरीर में जहर घोल रहे होते हैं? आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अगर आप दाल और दही एक साथ खाते हैं तो आप अपने शरीर में धीमा जहर भर रहे होते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान जो तकनीक में इतना आगे बढ़ चुका है, अगर वह इस बात के विरुद्ध है तो आवश्यक रूप से ही इसका कुछ तो बड़ा कारण होगा। आइए जानते हैं कि दाल और दही को एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों विज्ञान और आयुर्वेद ऐसा करने से मना करते हैं और दाल-दही का एक साथ सेवन आपको किन बीमारियों का शिकार बना सकता है।