2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Daal and Dahi: दाल और दही एक साथ खाना बंद कर दें नहीं तो हो सकती हैं ये खतरनाक बीमारियां!

Daal And Dahi: दाल के साथ दही स्वाद में अच्छा लग सकता है, लेकिन यह आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आइए जानते हैं कि विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही इसके एक साथ सेवन के लिए क्यों मना करते हैं और यह कितना खतरनाक होता है? इसके सेवन का सही तरीका क्या है?

3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 02, 2026

DaaL And Dahi

DaaL And Dahi (image- gemini AI)

Daal And Dahi: आपने ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि वे जब दाल खाते हैं तो उसमें दही मिलाकर खाते हैं। कई लोग दाल के बिना दही नहीं खाते और दही के बिना दाल नहीं खाते हैं। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि जीभ के स्वाद के चक्कर में आप शरीर में जहर घोल रहे होते हैं? आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अगर आप दाल और दही एक साथ खाते हैं तो आप अपने शरीर में धीमा जहर भर रहे होते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान जो तकनीक में इतना आगे बढ़ चुका है, अगर वह इस बात के विरुद्ध है तो आवश्यक रूप से ही इसका कुछ तो बड़ा कारण होगा। आइए जानते हैं कि दाल और दही को एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों विज्ञान और आयुर्वेद ऐसा करने से मना करते हैं और दाल-दही का एक साथ सेवन आपको किन बीमारियों का शिकार बना सकता है।

आयुर्वेद ने क्यों कहा विरुद्ध आहार?(Ayurveda Viruddha Ahara)

दाल और दही के एक साथ सेवन को आयुर्वेद ने विरुद्ध आहार कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो हमेशा ही दाल के साथ दही खाते हैं। जब तक हम दाल में दही न मिला लें तब तक स्वाद ही नहीं आता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। दही की तासीर गर्म और भारी होती है। ज्यादातर दालें भी पचने में भारी होती हैं। जब ये दोनों एक साथ खाई जाती हैं, तो ये हमारे शरीर की पाचन शक्ति को बिल्कुल कमजोर कर देती हैं। जब शरीर में भोजन का पाचन सही से नहीं होता है, तो यह शरीर में सड़ने लगता है और सड़कर बहुत ज्यादा जहरीले तत्व बनाने लगता है। यही जहरीले तत्व शरीर में त्वचा रोगों को बढ़ा देते हैं।

विज्ञान क्यों मना करता है दही और दाल के एक साथ सेवन को?(Protein Digestion Issues)

आज के विज्ञान के तरीके से देखें तो दही और दाल दोनों ही प्रोटीन के बहुत बड़े स्रोत हैं। दाल प्लांट बेस्ड प्रोटीन का स्रोत है और दही एनिमल बेस्ड प्रोटीन का। दोनों अलग-अलग प्रकृति के प्रोटीन हैं, इसलिए शरीर में इनका पाचन भी अलग-अलग तरीके से होता है। जब दोनों एक साथ खाए जाते हैं, तो हमारे शरीर को इन्हें पचाने के लिए अलग-अलग तरीके से संघर्ष करना पड़ता है। इससे हमारे शरीर की पाचन शक्ति धीमी हो जाती है।
डॉक्टरों से आपने सुना होगा कि कैल्शियम और आयरन को एक साथ कभी नहीं लेना चाहिए। यही बात यहाँ भी लागू होती है क्योंकि दही में कैल्शियम होता है जो दाल में मौजूद आयरन को सोख लेता है। इस कारण दोनों के पोषक तत्वों की बर्बादी हो जाती है।

दाल के साथ दही का सेवन किन बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है?(Daal Dahi Disease)

  • त्वचा की बीमारियां।
  • बहुत ज्यादा त्वचा की समस्याएं आगे चलकर कैंसर का भी कारण बनती हैं।
  • यूरिक एसिड का बढ़ना।
  • पेट का फूलना और हमेशा एसिडिटी बनना।

दाल और दही के सेवन का सही तरीका क्या है?(Uric Acid Prevention Tips)

  • दाल के साथ दही की जगह छाछ का सेवन करें, यह पाचन में मदद करता है।
  • दाल और दही खाने में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें।
  • उड़द की दाल और दही को एक साथ कभी भी नहीं खाएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

02 Jan 2026 09:47 am

Hindi News / Health / Daal and Dahi: दाल और दही एक साथ खाना बंद कर दें नहीं तो हो सकती हैं ये खतरनाक बीमारियां!

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Hyperthyroidism Hair Loss: महंगे तेल और शैम्पू सब फेल? आपके बालों के झड़ने की असली वजह गर्दन में छिपी है, जिसे आप कर रहे हैं इग्नोर!

Hyperthyroidism Hair Loss
स्वास्थ्य

कोरोना के बाद अब नई मुसीबत? बुखार और थकान को न समझें आम वायरल, यह जानलेवा Candida Auris का इशारा तो नहीं?

Candida Auris Superbug
स्वास्थ्य

Skin Disease: जब शरीर खुद बनाने लगे रंगीन धागे और त्वचा के नीचे महसूस हो कीड़ों का चलना! जानें क्या है यह रहस्यमयी बीमारी

Skin Disease
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है, तो घर से आज ही निकाल दें ये 3 चीजें! अभी जानें विशेषज्ञ की बड़ी चेतावनी!

cancer prevention
स्वास्थ्य

सावधान! आपकी सुबह की गरम चाय बन सकती है गले के Cancer की वजह, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

Cancer Risk
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.