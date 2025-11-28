10,000 कैलोरी रोज… और अचानक मौत! Fitness Challenge ने ले ली 30 साल के कोच की जान

Fitness Challenge Death (photo- insta @dmitryfit)
Fitness Coach Death: रूस के ओरेनबर्ग शहर के रहने वाले 30 साल के फिटनेस कोच दिमित्री नुयांजिन की अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। फिटनेस और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने जाने वाले दिमित्री ने एक ऐसा चैलेंज लिया जो उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ।
दिमित्री ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वह रोजाना 10,000 कैलोरी खाएंगे, ताकि वह तेजी से अपना वजन बढ़ा सकें।
उनका प्लान यह था कि वह पहले 50 पाउंड से ज्यादा वजन बढ़ाएंगे और फिर अपने नए वेट-लॉस प्रोग्राम के जरिए इसे कम करके लोगों को उसका रिजल्ट दिखाएंगे। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने करीब 30 पाउंड वजन बढ़ा भी लिया। लेकिन इसके लिए उन्होंने बेहद अनहेल्दी डाइट लेना शुरू कर दिया था।
दिमित्री ने खुद बताया था कि उनका डेली फूड प्लान कुछ ऐसा था नाश्ता में एक प्लेट पेस्ट्री और आधा केक। दोपहर में लगभग 2 पाउंड डम्प्लिंग्स मेयोनेज के साथ। दिन में चिप्स जैसी स्नैक्स लेते थे। रात के खाने में एक बर्गर के साथ दो छोटी पिज्जा। ऐसा खाना लगातार हफ्तों तक खाने से उनके शरीर पर भारी असर पड़ा। खासकर उनके दिल पर।
वजन तेजी से बढ़ने की वजह से दिमित्री को कमजोरी, थकान और अजीब तरह की परेशानी होने लगी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग सेशन कैंसिल कर दिए और दोस्तों से कहा कि वह डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वे डॉक्टर तक पहुंच पाते, एक रात सोते समय हार्ट अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई।
ब्राउन यूनिवर्सिटी के अनुसार, जितना शरीर भारी होता है, दिल को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा वजन होने से ज्यादा बॉडी वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम से दिल को खून पंप करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इससे हार्ट पर दबाव बढ़ता है और अचानक बढ़ा वजन दिल के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। दिमित्री का 10,000 कैलोरी वाला अनहेल्दी डाइट उनके दिल के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। फॉलोअर्स को मोटिवेट करने की कोशिश लेकिन परिणाम दुखद
दिमित्री अपने वेट-लॉस चैलेंज के जरिए फॉलोअर्स को प्रेरित करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग उनके कोर्स से अपने वजन का 10% घटाएंगे, उन्हें 100 डॉलर दिए जाएंगे। वह खुद भी इस सफर का हिस्सा बनने वाले थे।
