10,000 कैलोरी रोज… और अचानक मौत! Fitness Challenge ने ले ली 30 साल के कोच की जान

ब्राउन यूनिवर्सिटी के अनुसार, जितना शरीर भारी होता है, दिल को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा वजन होने से ज्यादा बॉडी वॉल्यूम। ज्यादा वॉल्यूम से दिल को खून पंप करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इससे हार्ट पर दबाव बढ़ता है और अचानक बढ़ा वजन दिल के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। दिमित्री का 10,000 कैलोरी वाला अनहेल्दी डाइट उनके दिल के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। फॉलोअर्स को मोटिवेट करने की कोशिश लेकिन परिणाम दुखद