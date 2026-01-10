हर 5 में से 1 इंसान को Cancer का खतरा! WHO की चेतावनी, कैंसर सर्जन से जानें बचने के उपाय

कैंसर सर्जन डॉ. जयेश शर्मा के अनुसार, लंग कैंसर से बचाव की सबसे पहली शर्त धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना है। दूसरों के धुएं (पैसिव स्मोकिंग) से भी बचना जरूरी है। बढ़ते वायु प्रदूषण और घर के अंदर के धुएं से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए साफ ईंधन और मास्क का इस्तेमाल करें। हरी सब्जियां, फल, नियमित एक्सरसाइज और प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। लंबे समय तक खांसी या सांस की परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं।