Sugar Replacement: चीनी छोड़े और खाएं ये हेल्दी चीज, चाय-कॉफी और दूध में मिलाकर करें सेवन

बाजार में मिलने वाली चमचमाती सफेद चीनी को 'स्लो पॉइजन' कहा जाता है क्योंकि उसे साफ करने में कई तरह के केमिकल्स और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ, देसी खांड गन्ने के रस का सबसे शुद्ध और पवित्र रूप है।इसे बनाने का तरीका बेहद पारंपरिक है। इसमें न तो कोई मशीन वाली ब्लीचिंग होती है और न ही खतरनाक रसायन मिलाए जाते हैं। यही वजह है कि इसका रंग एकदम सफेद न होकर हल्का भूरा या मटमैला होता है। जब आप इसे चाय में डालते हैं, तो चीनी वाली तीखी मिठास की जगह एक सौंधी-सौंधी गुड़ जैसी खुशबू और नेचुरल स्वाद आता है।