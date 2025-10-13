Diwali 2025: दीपावली से 7 दिन पहले शुभ राजयोग! पुष्य नक्षत्र में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये 24 घंटे अत्यंत शुभ, जानिए मुहूर्त और तिथि

Shubh Muhurat for property Diwali 2025|फोटो सोर्स – Freepik
Diwali 2025 Pushya Nakshatra: अगर आप भी दीपावली से पहले प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि दिवाली से 7 दिन पहले एक खास शुभ राजयोग बन रहा है, जो आपकी संपत्ति के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। यह राजयोग 14 और 15 अक्टूबर को बन रहा है, जिसमें पुष्य नक्षत्र (Pushya Nakshatra 2025) का महा मुहूर्त होगा। इस शुभ समय में संपत्ति खरीदने पर सिद्ध और साध्य योग का प्रभाव रहेगा, जो निवेश को फलदायक और सफल बनाता है।जानिए ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से शुभ मुहूर्त ।
डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, पुष्य नक्षत्र 14 अक्टूबर को दोपहर 11:54 बजे शुरू होगा और 15 अक्टूबर को दोपहर 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। इन खास 24 घंटों को बेहद शुभ माना जा रहा है, जिसमें धन-संपत्ति, सुख-समृद्धि और व्यापारिक लाभ के योग प्रबल रहेंगे।
यदि आप रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। डॉ. अनीष व्यास का कहना है कि इस समय किया गया निवेश लंबे समय तक स्थिर लाभ देता है।
यह समय व्यापार के बड़े सौदों के लिए भी अनुकूल है। किसी नई डील, पार्टनरशिप या ब्रांच विस्तार की योजना को क्रियान्वित करने के लिए यह दिन सर्वोत्तम साबित हो सकता है। इस दौरान किया गया कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश, भविष्य में सफलता और मुनाफा दिला सकता है।
ग्रहों की स्थिति यह भी संकेत दे रही है कि शेयर बाजार में अस्थिरता या हल्की गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि, ऐसे समय में किया गया निवेश आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है।
