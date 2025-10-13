Diwali 2025: दीपावली से 7 दिन पहले शुभ राजयोग! पुष्य नक्षत्र में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ये 24 घंटे अत्यंत शुभ, जानिए मुहूर्त और तिथि

Diwali 2025 Pushya Nakshatra: अगर आप भी दीपावली से पहले प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि दिवाली से 7 दिन पहले एक खास शुभ राजयोग बन रहा है, जो आपकी संपत्ति के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। यह राजयोग 14 और 15 अक्टूबर को बन रहा है, जिसमें पुष्य नक्षत्र (Pushya Nakshatra 2025) का महा मुहूर्त होगा। इस शुभ समय में संपत्ति खरीदने पर सिद्ध और साध्य योग का प्रभाव रहेगा, जो निवेश को फलदायक और सफल बनाता है।जानिए ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास से शुभ मुहूर्त ।