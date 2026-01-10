Panchang 11 January : आज का पंचांग 11 जनवरी 2026: शुभ चौघड़िया, राहुकाल, तिथि-नक्षत्र और ग्रह परिवर्तन की पूरी जानकारी

Aaj Ka Panchang Ravivar 11 January 2026 :आज का पंचांग – रविवार, 11 जनवरी 2026 : आज विक्रम संवत 2082 के सिद्धार्थ नामक संवत्सर में माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज चित्रा नक्षत्र एवं सुकर्मा योग का प्रभाव रहेगा, वहीं राहुकाल सायं 4:30 से 6:00 बजे तक रहेगा। पंचांग के अनुसार आज के शुभ चौघड़ियों में विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ एवं अन्य मंगल कार्य किए जा सकते हैं।

आज सूर्य और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन भी विशेष ज्योतिषीय महत्व रखता है। साथ ही आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि, नक्षत्र, स्वभाव और नामाक्षर की विस्तृत जानकारी भी पंचांग में दी गई है।