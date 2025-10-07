Diwali 2025: पटाखों और प्रदूषण के बीच कैसे रखें खुद का और अपनों का ध्यान? अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

Diwali Precautions: दिवाली का नाम लेते ही रौशनी, मिठास और खुशियों की प्यारी तस्वीर सामने आ जाती है। यह दिन अपने परिवार के साथ मिलकर खुशियों को दोगुना करने का होता है। साथ ही, हम पटाखे जलाते हैं, मिठाइयां खाते हैं और एक-दूसरे को बधाइयां देते हैं। इस खास मौके पर घर दीपों से सज जाता है और पकवानों की खुशबू हर कोने में फैल जाती है। ऐसे में जरूरी है कि दिवाली के जश्न के साथ-साथ कुछ सावधानियां भी बरती जाएं, ताकि आप खुद और अपने अपनों का अच्छे से ख्याल रख सकें। आइए जानते हैं कुछ जरूरी दिवाली सेफ्टी टिप्स।