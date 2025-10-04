Diwali Vastu Tips: वास्तु के अनुसार करें घर की साफ-सफाई, अधिकतर लोग करते हैं ये गलती, रुक जाती है बरकत

Vastu Defects, Positive Energy in the Home|फोटो सोर्स – Freepik
Diwali Vastu Tips: दिवाली का पर्व सिर्फ दीप जलाने और मिठाइयां खाने का नहीं, बल्कि घर की साफ-सफाई और सजावट का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि यदि सही दिशा और नियमों का पालन किया जाए तो घर में मां लक्ष्मी का वास हो सकता है। दिवाली पर की गई सफाई पूरे साल के लिए शुभ फल लेकर आती है, लेकिन अक्सर लोग घर की सफाई करते समय एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो उनकी सुख-समृद्धि के रास्ते में बाधा बन जाती है। आइए इस दिवाली जानें वास्तु के अनुसार घर की साफ-सफाई और सजावट के कुछ खास टिप्स, ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे।
दीवार पर टंगी बंद पड़ी घड़ियां या अलमारी में रखी खराब घड़ियां आपके जीवन में रुकावटें ला सकती हैं। ये चीजें समय के ठहराव का प्रतीक मानी जाती हैं और जीवन की प्रगति में बाधा बन सकती हैं। दिवाली से पहले इन्हें ठीक करवाएं या हटा दें।
अगर आपके घर के मंदिर में या कहीं और देवी-देवताओं की टूटी या खंडित मूर्तियां हैं, तो उन्हें respectfully किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। ऐसी मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है और यह आपके सौभाग्य में बाधा डाल सकती हैं।
वास्तु के अनुसार, घर की बालकनी और छत पर टूटे-फूटे सामान या कबाड़ जमा करना उचित नहीं होता क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि सूर्यास्त के समय और ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाना टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है।
अगर आपके घर में कहीं कोई टूटा हुआ शीशा पड़ा है, तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तु के अनुसार, टूटा हुआ शीशा न केवल ऊर्जा को बाधित करता है, बल्कि पारिवारिक क्लेश और मानसिक तनाव की वजह भी बन सकता है।
वास्तु के अनुसार, घर में गंदगी मौजूद रहने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, मां लक्ष्मी साफ-सुथरे स्थान पर ही निवास करती हैं, इसलिए गंदगी के कारण आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
कई बार हम पुराने मोबाइल, लैपटॉप या खराब पड़ी मिक्सर-मशीन आदि को घर में संभालकर रखते हैं। लेकिन ये सामान न तो काम आते हैं और न ही देखने में अच्छे लगते हैं। वास्तु के अनुसार, ये घर की ऊर्जा को बाधित करते हैं।
