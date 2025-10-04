Diwali Vastu Tips: वास्तु के अनुसार करें घर की साफ-सफाई, अधिकतर लोग करते हैं ये गलती, रुक जाती है बरकत

Diwali Vastu Tips: दिवाली का पर्व सिर्फ दीप जलाने और मिठाइयां खाने का नहीं, बल्कि घर की साफ-सफाई और सजावट का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि यदि सही दिशा और नियमों का पालन किया जाए तो घर में मां लक्ष्मी का वास हो सकता है। दिवाली पर की गई सफाई पूरे साल के लिए शुभ फल लेकर आती है, लेकिन अक्सर लोग घर की सफाई करते समय एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो उनकी सुख-समृद्धि के रास्ते में बाधा बन जाती है। आइए इस दिवाली जानें वास्तु के अनुसार घर की साफ-सफाई और सजावट के कुछ खास टिप्स, ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे।