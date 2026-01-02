एक साथ सभी देवी-देवताओं की पूजा करना ठीक है? जानिए सही तरीका

भारतीय परंपरा में देवी-देवताओं की पूजा का बहुत गहरा महत्व है। शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि सभी देवी-देवता पूजनीय हैं और किसी एक की पूजा करने से दूसरे की अवहेलना नहीं होती। आप चाहें तो सभी देवी-देवताओं को प्रणाम कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं। इसमें कोई दोष या विवाद नहीं है।