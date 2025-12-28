Fear in the Mind: मन से डर दूर करने के लिए नए साल 2026 में करें ये उपाय

रंगों का सीधा असर हमारे मन और ग्रहों पर पड़ता है। लाल रंग का संबंध Mars (मंगल ग्रह) से होता है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। वहीं पीला रंग Jupiter (बृहस्पति) से जुड़ा है, जो ज्ञान और शुभता देता है। साल 2026 में बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री की भूमिका में रहेंगे, इसलिए लाल और पीले रंग के कपड़े अधिक पहनना आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता बढ़ाएगा।