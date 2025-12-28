Fear in the Mind: मन से डर दूर करने के लिए नए साल 2026 में करें ये उपाय

Fear in the Mind (pc: gemini generated)
मन का डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। डर की वजह से व्यक्ति सही फैसले नहीं ले पाता, आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और सफलता के रास्ते रुक जाते हैं। नए साल 2026 में यदि आप निडर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ आसान ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपाय अपनाकर आप अपने मन से हर तरह का भय दूर कर सकते हैं।
हनुमान जी को भय नाशक और साहस देने वाला देवता माना जाता है। प्रतिदिन Hanuman Chalisa Path करने से मन को शक्ति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद 11 जरूरतमंद लोगों को वही प्रसाद बांटें। यह उपाय मंगल ग्रह को मजबूत करता है, जो साहस और आत्मबल का कारक है।
डर अक्सर तब बढ़ता है जब शरीर और मन दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए नियम बनाएं कि रोजाना कोई न कोई Exercise, Yoga या Game जरूर खेलें। शारीरिक गतिविधि से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और कॉन्फिडेंस अपने आप मजबूत होता है। खासतौर पर दौड़ना, योग और आउटडोर गेम्स डर को कम करने में बहुत सहायक होते हैं।
रंगों का सीधा असर हमारे मन और ग्रहों पर पड़ता है। लाल रंग का संबंध Mars (मंगल ग्रह) से होता है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। वहीं पीला रंग Jupiter (बृहस्पति) से जुड़ा है, जो ज्ञान और शुभता देता है। साल 2026 में बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री की भूमिका में रहेंगे, इसलिए लाल और पीले रंग के कपड़े अधिक पहनना आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता बढ़ाएगा।
जो लोग हमेशा डर, असफलता और नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग अनजाने में आपके मन में भय भर देते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताइए, इससे मानसिक मजबूती बढ़ेगी।
साल 2026 में मंगल और बृहस्पति दोनों ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। हनुमान जी की कृपा, शारीरिक सक्रियता और सही रंगों के प्रयोग से आप निडर होकर अपने कार्य करेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे।
